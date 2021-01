Selv hvis vacciner ikke er så effektive i virkeligheden som i forsøg, vil de være gode, siger professor.

De første 130.000 danskere har fået første stik med en coronavaccine fra enten Pfizer/BioNTech eller Moderna.

De to producenter har gennemført store forsøgsstudier, der har vist, at begge vacciner har en effekt på omkring 95 procent - altså at de reducerer sandsynligheden for at blive syg med 95 procent.

Man kan ikke nødvendigvis overføre de tal til, hvordan beskyttelsen vil være, når man udruller vaccinen i Danmark, men den vil formentlig være rigtig høj.

Det fortæller Kirstine Moll Harboe, der er overlæge i Lægemiddelstyrelsen.

- Enten bliver man syg, eller også bliver man ikke syg. Man bliver ikke 95 procent mindre syg.

- De 95 procent er et tegn på, at den beskytter langt de fleste, som får vaccinen - også på tværs af aldersgrupper og folk med underliggende sygdomme.

- Det er svært at sige, om tallet så er 92, 94 eller 96 procent, når man ruller vaccinen ud i Danmark.

- Vaccinen er ikke 100 procent sikker i forhold til at undgå coronavirus, men sådan er det med alle vacciner, siger hun.

Ifølge Kirstine Moll Harboe kan man godt forestille sig, at effekten kan være højere i den danske befolkning, end man har set i forsøgsstudierne.

Hun peger på, at medicinalselskaberne i deres forsøg har rekrutteret forsøgspersoner, der ikke tidligere havde vist tegn på smitte.

I Danmark tilbyder man også vaccinen til personer, der tidligere har været smittet med coronavirus, som sandsynligvis ikke vil blive smittet igen, hvilket på papiret vil gøre, at vaccinen fremstår mere effektiv.

Man ved ikke, hvorfor der er enkelte, som er blevet smittet, selv om de har fået vaccinen.

- De fleste gange vil vaccinen gøre, at immunforsvaret laver et respons, der er tilstrækkeligt - og andre gange gør det ikke, siger Kirstine Moll Harboe.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, forventer derimod, at vaccinerne vil være lidt mindre virksomme i Danmark, end forsøgene har vist.

Han siger at der i befolkningen i højere grad end i studierne vil være ældre og personer med underliggende sygdomme, som kan have lidt sværere ved at få gavn af vaccinen.

- Det er et idealiseret billede, man ser i forsøgene, men det vil være meget overraskende, hvis effekten er meget anderledes, når man ruller vaccinen ud.

- Der vil altid være variationer, når man har med biologi at gøre. Sådan er det bare. Der er mange komplekse faktorer, som spiller ind, siger Allan Randrup Thomsen.

En coronavaccine fra AstraZeneca kan blive godkendt i slutningen af januar.

I et studie - der ikke kan sammenlignes direkte med Pfizer/BioNTech og Moderna - har vaccinen vist en effekt på 70 procent.

Hvis den bliver godkendt med en dokumenteret effekt på det niveau, vil det også være en fin beskyttelse, siger Kirstine Moll Harboe fra Lægemiddelstyrelsen.

- Da man begyndte at udvikle vacciner, var meldingen fra WHO, at vaccinerne skulle have en effekt på mindst 50 procent, og set i det lys vil det også være en rigtig fin vaccine, siger hun.

