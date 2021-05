Der er registreret det højeste antal smittede siden januar. Der foretages dog nu langt flere test.

Antallet af nye bekræftede tilfælde af covid-19 fortsætter med at stige.

Torsdag er yderligere 1355 personer er bekræftet smittet, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er det højeste siden midten af januar, hvor der dog blev foretaget markant færre test.

Der er sket yderligere 35 indlæggelser af coronasmittede på landets hospitaler. Det samlede antal indlagte falder dog med 4 til 154. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Kigges der på den såkaldte positivprocent - andelen af prøver, hvor der bliver påvist smitte - er den dog også stigende.

Fra slutningen af januar og frem til starten af maj var den dagligt under 0,50 procent. I maj har den dog blot fire gange været under. Torsdag er den på 0,63 procent, hvilket er det højeste siden slutningen af januar.

Det kan dog også være svært at sammenligne positivprocenten direkte med perioder, hvor betingelserne for - og omfanget af - test har været anderledes.

De stigende smittetal og højere andel positivprøver giver dog ikke anledning til ekstra bekymring hos Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Det er heldigvis, som man kunne forvente. Vi ser, at det er de yngre aldersgrupper, der bliver smittet i øjeblikket, fordi det er hos dem, der er åbnet mest. Samtidig er der en vaccineeffekt, i takt med at de ældre aldersgrupper bliver vaccineret.

- Men de unge bliver langt sjældnere så syge, at de skal indlægges. Meget tyder på, at det slet ikke er den samme sygdom for yngre, siger overlægen.

36 af de indlagte patienter ligger på intensivafdeling, og af dem er 22 tilkoblet en respirator, der hjælper med at trække vejret. Med de tal er der langt til, at sundhedsvæsnet bliver presset.

- Lige i øjeblikket er der absolut ikke noget kapacitetsproblem på hospitalerne. Men vi er i beredskab, skulle der ske noget.

- Man kan ikke sige, hvornår frygten for kapacitetsproblemer helt er væk. Men jeg tror nok, at når alle over 50 er vaccineret, så begynder vi at trække vejret friere. Det bliver lidt af en milepæl, siger Åse Bengård Andersen

Der er ikke registreret flere dødsfald blandt smittede. I alt er der registreret 2499 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning mod covid-19 skrider også frem. Yderligere 26.143 personer har fået det første stik med en vaccine, mens 27.138 har fået andet og sidste stik.

Det svarer til, at 27,1 procent af Danmarks befolkning har fået mindst ét stik. 16,4 procent har fået begge.

