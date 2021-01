Det er en kendt sag, at den kloge ofte narrer den mindre kloge.

Men det sker sjældent, at den kloge med sin snarrådighed kan putte tæt på ni milliarder kroner ekstra ned i foret. Historien handler om Pfizer/BioNTech vaccineleverancer til Danmark og de øvrige EU-lande.

I begyndelsen af denne uge vakte det harme i Danmark og samtlige andre EU-lande, at Pfizer/BioNTech formentlig ikke kan levere det aftalte antal doser til tiden.

Og nu viser det sig ovenikøbet, at Pfizer/BioNTech øjensynligt har sikret sig et anseligt milliardbeløb oven i de lukrative købsaftaler med EU-landene, skriver Jyllands-Posten.

Det har stor betydning, om der er fem eller seks doser i hvert hætteglas. Foto: Dado Ruvic Vis mere Det har stor betydning, om der er fem eller seks doser i hvert hætteglas. Foto: Dado Ruvic

Der kræver en forklaring, og den kommer her:

Sagens kerne er, hvordan man opgør antallet af vaccinedoser. EU-landene – herunder Danmark – har taget udgangspunkt i, at der er fem vaccinedoser i hvert hætteglas fra Pfizer/BioNTech.

Læger og sygeplejersker har imidlertid kunne trække seks – nogle gange også syv – doser ud af hvert hætteglas.

Det vakte til at starte med begejstring hos de danske sundhedsmyndigheder, da man så ville kunne vaccinere flere personer med de hætteglas med vaccine, som Pfizer/BioNTech har leveret.

Pfizer/BioNtech Covid-19 vaccine . Foto: ANDY BUCHANAN Vis mere Pfizer/BioNtech Covid-19 vaccine . Foto: ANDY BUCHANAN

Men over for Jyllands-Posten bekræfter det europæiske lægemiddelagentur, EMA, nu, at EU har godkendt, at Pfizer/BioNTech ændrer produktinformationen på hætteglassene med vaccine, så det fremgår, at de nu indeholder seks og ikke fem doser.

Den undselige ændring kan få voldsomme konsekvenser.

EU havde nemlig ikke forudset, at Pfizer/BioNTech ville benytte ændringen til at justere leverancerne af vaccine: Når der kan trækkes seks doser op af hvert glas i stedet for fem, er Pfizer/BioNTech pludselig kontraktligt forpligtet til at levere færre hætteglas med vaccine.

Og samtidig kan Pfizer/BioNTech formentlig grine hele vejen hen til banken.

Den lille ændring betyder nemlig, at Pfizer/BioNTech med et trylleslag har fået ekstra 20 procent vaccinedoser.

EUs købsaftale med Pfizer/BioNTech lyder på 600 millioner vaccinedoser til en samlet værdi på 53,6 milliarder kroner, skriver Jyllands-Posten.

Den lille EU-godkendte ændring på hætteglassenes produktinformation frigiver altså hele 100 millioner doser, som har en værdi på cirka 8,9 milliarder kroner.

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum Foto: Mads Claus Rasmussen

I Statens Serum Institut erkender man indirekte, at man er blevet taget med bukserne ned af Pfizer/BioNTech hætteglas-manøvre, da man ikke havde forventet, at medicinalgiganten ville benytte ændringen i produktinformationen fra fem til seks doser pr. hætteglas til at levere færre hætteglas.

»Vi havde forventet, at Pfizer ville levere de konkrete fysiske leverancer, der var stillet i udsigt af Pfizer og så til gengæld ville have opjusteret betalingen svarende til de ekstra doser. Det havde været et bedre scenarie for både Pfizer og Danmark,« hedder det i en e-mail til Jyllands-Posten fra Statens Serum Institut.

I EU-Kommissionen erkender talsmand Stefan De Keersmaecker, at købskontrakterne med vaccineleverandørerne omfatter doser og ikke hætteglas.

Pfizer understreger, at de vil indfri de kontrakter, der er indgået.