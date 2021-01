Den nye coronavaccine udrulles nu i hele landet.

Men vi mangler stadig at få svar på ét centralt spørgsmål:

Hvor langt tid beskytter den nye vaccine mod covid-19?

Undersøgelser peger ifølge Sundhedsstyrelsen på seks måneder, men reelt ved man det ikke.

Leif Heiselberg var den første i Danmark, der blev vaccineret mod coronavirus. Det skete i Odense 27. december 2020.

Perioden på et halvt år er dog konservativt sat, mener en ekspert.

»Reelt er der tale om et sjus. For man ved det ikke. Mit bedste bud er dog, at den har effekt i væsentlig længere tid,« siger Rune Hartmann, der er ekspert i vacciner og professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Søndag modtog Statens Serum Institut yderligere 47.775 doser af vaccinen fra Pfizer og BioNTech, så flere plejehjemsbeboere og sundhedspersonale i første omgang kan blive vaccineret.

Lørdag var 32.368 danskere blevet vaccineret, siden det første stik blev givet 27. december 2019.

Uvisheden om længden af effekten kommer ikke til at give nævneværdige problemer, mener Rune Hartmann.

»Vi får i løbet af 2021 opbygget en langt større kapacitet af vacciner, fordi der bliver bygget flere fabrikker. På den anden side af sommeren vil vi kunne lave langt flere vacciner, så det er heldigvis ikke et problem,« siger Rune Hartmann.

»Så hvis der er nogle, der skal genvaccineres efter eksempelvis et år, så tænker jeg ikke, at det bliver et stort problem,« siger han.

Han fortæller også, at der er en god forklaring på, at man ikke kender varigheden af vaccinen.

De dyrbare vacciner mod covid-19 får politieskorte for at sikre, at de når sikkert frem.

»Hvis man vil vide med sikkerhed, hvor længe en vaccine varer, så skal man vaccinere og vente og se, hvor længe den holder. Det har der af gode grunde ikke været tid til her, og så har man sat effekten til et halvt år for at gå med livrem og seler,« siger Rune Hartmann.

Han tilføjer samtidig, at et halvt år i et worst case-scenarie er lang tid.

»Lige nu handler det om at få en epidemi under kontrol, og i forhold til at bremse spredningen af sygdommen er et halvt år lang tid,« siger han.

Det forventes, at der kommer omkring 48.000 vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech til Danmark hver uge.