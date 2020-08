Hvem skal vaccineres først? Hvem skal vaccineres sidst? Og er der nogen, der slet ikke får lov at blive vaccineret?

Det er store spørgsmål, der lige nu debatteres verden over, mens de forskellige lande gør klar til de længeventede vacciner mod coronavirussen.

For skal ældre vaccineres før personer med lungesygdomme? Og hvad med medarbejdere på eksempelvis hospitaler og plejehjem?

Disse spørgsmål forsøger to eksperter, som B.T. har allieret sig med, at svare på, men først skal vi se på, hvornår det rent faktisk er realistisk, at vi har en vaccine klar.

»Vi kan nok regne med at have resultaterne af Fase 3-forsøgene i begyndelsen af det nye år, og så kan der jo i bedste fald kort tid efter komme en godkendelse,« fortæller professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Herefter skal produktionen i gang, og så vil et land som Danmark altså få et stort parti ad gangen, som skal fordeles blandt befolkningen.

Og her er der – ifølge eksperterne – et par grupper, der med meget stor sikkerhed vil stå først.

»Det er svært at sige, så det bliver bare et kvalificeret gæt, men man vil nok begynde med udsatte folk, der har lavt immunforsvar, og ældre personer. Ligesom man gør med influenza. Herefter kan det handle om at vaccinere dem, der eksempelvis arbejder med mange mennesker, og som derfor kan smitte og/eller blive smittet,« vurderer Karen Angeliki Krogfelt, der er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet.

Her vises en potentiel vaccine fra Brasilien Foto: DIEGO VARA Vis mere Her vises en potentiel vaccine fra Brasilien Foto: DIEGO VARA

Samme befolkningsgrupper nævner Allan Randrup Thomsen.

»Det vil nok være sådan, at man prioriterer risikogrupperne med ældre og kronikere sammen med personer med kritiske funktioner i sundhedsektoren. De vil få først,« fortæller eksperten.

Den gruppe udgør dog over én million danskere, og da man ikke får så mange vacciner på én gang, forventer Allan Randrup Thomsen, at man i første omgang vil prioritere nogle specifikke befolkningsgrupper med særlige sygdomme.

Men hvad så med resten af befolkningen?

Her bliver det interessant, for begge eksperter vurderer, at en stor portion danskere slet ikke vil få tilbudt vaccinen.

Vurderingen fra eksperterne er, at man efter de ældre, risikogrupperne og de udsatte medarbejdere vil fortsætte med at vaccinere personer, der rent aldersmæssigt befinder sig lige uden for risikozonen, men at man herefter vil lukke i.

»Raske personer fra 0 til 40 år skal ikke forvente at få vaccinen i 2021. Tidligst i 2022 – måske slet ikke,« fortæller Allan Randrup Thomsen.

Og Karen Angeliki Krogfelt er enig.

»Du vil ikke se alle blive vaccineret, tror jeg. Sunde og raske personer er der ingen grund til,« vurderer hun.

Kan du forstå, hvis man ikke tilbyder en vaccine til alle?

Eksperternes vurdering skyldes i særdeleshed to ting:

Først og fremmest er personer i alderen 0 til 40 i mindre risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, der i værste fald kan ende med et dødsfald.

Derudover vil det ikke være lige så vigtigt at få vaccineret denne befolkningsgruppe, da en ganske stor del af de resterende danskere på dette tidspunkt vil have fået en vaccine og dermed være immune.

»Når man har fået vaccineret de resterende, vil man nemlig kunne leve nogenlunde normalt igen, og så vil en ganske stor del af befolkningen også være immune, hvilket vil gøre, at virussen har svært ved at cirkulere i befolkningen,« understreger Allan Randrup Thomsen.