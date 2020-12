Knap er nogle coronavacciner godkendt og distribueret flere steder i verden, før et nyt kapløb er sat i gang. Således kæmper de rige lande lige nu om at vaccinere flest muligt hurtigst muligt.

Men hvem fører så kapløbet, og har det overhovedet nogen betydning at være først – og vigtigst af alt: Vil det give bagslag, at de rige får før de fattige?

Ser vi først på, hvem der har givet flest doser til deres befolkning, har USA og Kina lagt sig i spidsen med hhv. to millioner vaccinerede og en million vaccinerede.

Til gengæld kan Israel, Bahrain og Storbritannien kalde sig foreløbige vindere, hvis vi ser på, hvem der har vaccineret flest pr. 100 indbyggere, viser tal fra 'Our World in data'.

Israel er det land i verden, der indtil nu har vaccineret flest mennesker pr. 100 indbyggere. Her er det en jødisk mand i Jerusalem, som modtager den første dosis af coronavaccinen. I Israel vil folk over 60 år først modtage vaccinen. Foto: ABIR SULTAN

Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, forklarer tallene ved, at nogle lande før andre stod med en godkendt vaccine i hånden.

F.eks. valgte England og USA at gøre brug af en såkaldt nødgodkendelse, så de hurtigere kunne komme i gang med at vaccinere. Dermed har disse lande fået et forspring på cirka tre uger.

Så mange doser coronavaccine har landene givet per 100 indbyggere Israel: 4,37

Bahrain: 3,23

Storbrittanien: 1,18

USA: 0,64

Canada: 0,16 Kilde: Our World in Data.

»Der er ingen tvivl om, at en del af forklaringen er, at Storbritannien vil vise sin nye uafhængighed af Det Europæiske Lægemiddelagentur, der efter skilsmissen fra EU flyttede fra London til Amsterdam. De har ønsket at vise, at man kunne tage beslutninger hurtigere, end da man var en del af EU,« siger han.

Når Israel og Bahrain så kan bryste sig af at være de lande, der har vaccineret flest borgere pr. 100 indbyggere, skyldes det, at landene ifølge professoren er meget velorganiserede.

Pfizer- og BioNTech covid-19-vacciner klargøres og afsendes fra Pfizer-fabrikken i Puurs, Belgien. I og med at Danmark ligger tæt på Belgien, kan vi hurtigt få leveret vaccinerne. Foto: Wim Daneels/Pfizer

»Israel er meget velforberedt, og det er overskueligt at nå ud i alle hjørner af landet. Den høje dækning i Bahrain er også forstærket ved godkendelse og levering af både en Pfizer-vaccine og en vaccine fra den store kinesiske producent Sinopharm,« siger Flemming Konradsen.

Danmark er også godt med i kapløbet, og vi skal prise os lykkelige for, at vi grundet vores placering tæt på Belgien, hvor Pfizers nu godkendte vaccine produceres, hurtigt kan få mange vacciner til landet.

Så mange doser coronavaccine har landene givet USA: 2.127.143 Kina: 1.000.000 Storbritannien: 800.000 Israel: 378.200 Canada: 58.818 Kilde: Our World in Data

»Hvis du befinder dig i et land, hvor vaccinerne har lang transporttid, så forsinker det udrulningen,« siger Flemming Konradsen.

Men har det så overhovedet betydning at være først med at få vaccineret flest?

I Bahrain, som er et af de lande, hvor flest mennesker p.t. er vaccineret pr. 100 indbyggere, opfordrer man folk til at lade sig vaccinere mod covid-19. Vaccinationen er gratis, ligesom den er det i Danmark. Foto: MAZEN MAHDI

»Det gør selvfølgelig en forskel, hvis vi kan nå ud med en effektiv vaccine til dem, der er sårbare. Det kan påvirke, hvor mange der bliver syge, indlagt og dør. Det vil vise sig over de næste en-tre måneder, hvor hurtigt vi kan få vaccineret de mest sårbare,« siger Flemming Konradsen.

Han forudser, at vaccineindsatsen i de kommende uger vil tage fart, og at der vil komme nye lande på listen.

F.eks. vil lande som Argentina, Indonesien, Marokko, Mexico, Peru og De Forenede Arabiske Emirater være godt med, da de allerede tidligt har modtaget vacciner fra Kina på forsøgsbasis.

»Mod at de blev testet, har de så fået lov til at få en vaccine som nogle af de første. Hvis man har en virksom vaccine, og man kan levere den i rigelige mængder til lav pris, så har Kina jo en gigantisk mulighed for indflydelse. Så på den måde går der også storpolitik i at vaccinere flest muligt først,« siger han.

I Cape Town i Sydafrika har indbyggere flere gange protesteret mod den nedlukning af samfundet, som har fundet sted, og som er gået hårdt ud over økonomien. Foto: Mike Hutchings

På den lange bane kan det dog volde problemer, at 100 lande i verden endnu ikke har indgået aftaler med vaccineproducenter. Der er f.eks. tale om nogle lande i Latinamerika, Afrika, Sydøstasien og lande tæt på Østeuropa uden for EU's grænser

Det betyder ifølge professoren, at pandemien 'vil rulle videre'.

Vaccinekapløb: De rige hamstrer Velstående nationer i Nordamerika og Europa har bestilt så mange vaccinedoser, at de kan ende med at være i stand til at vaccinere alle deres egne borgere flere gange inden udgangen af 2021, viser en opgørelse fra organisationen Oxfam.

I USA har man bestilt tre doser pr. indbygger, mens der gennemsnitligt er 2,6 doser pr. indbygger i EU.

Danmark har indgået aftaler om forhåndsindkøb af så mange vacciner, at man vil kunne vaccinere 15 millioner personer. Kilde: Oxfarm.

»Hvis vi har 100 lande med cirka 3,5 milliarder mennesker, som ikke får en vaccine, så rammer det os selv før eller siden. Det kan jo betyde, at der hyppigere opstår nye varianter af virus, som gør, at vi skal nyudvikle og justere eksisterende vacciner. Samtidig vil den økonomiske udvikling lide et knæk, og vores muligheder for handel begrænses,« siger Flemming Konradsen.

Han vurderer, at en række fattige lande først ved udgangen af 2022 vil modtage en betydelig mængde vaccine mod covid-19, og at vi andre i mellemtiden vil begrænse vores rejseaktivitet.