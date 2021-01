»Når du eller jeg får besked i e-Boks om, at vi kan bestille tid til vaccination, så kan vi logge på med vores smartphone, bestille en tid og tage cyklen eller bilen ned til nærmeste vaccinationscenter. Så enkelt er det ikke for den her gruppe.«

Sådan siger vicedirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen om de cirka 50.000 danskere, der i løbet af de næste par uger får tilbudt en vaccine mod covid-19.

Der er tale om danskere, som får både personlig og praktisk hjælp i hjemmet, og det er en stor logistisk udfordring for kommunerne og regionerne at vaccinere lige præcis den gruppe.

»Hvor plejehjemsbeboerne blev vaccineret på plejehjemmene, så skal de her borgere til et vaccinationscenter. Det skyldes, at denne vaccine ikke er så nem at transportere rundt. Så man er nødt til at transportere borgerne i stedet for,« har direktør for Kommunernes Landsforening Christian Harsløf udtalt til Berlingske.

Og det er altså ikke løst ved at samle et større antal sårbare borgere i en bus, give dem mundbind på og køre dem rundt i landet i timevis, pointerer Michael Teit Nielsen.

»Mange af de her mennesker er at sammenligne med plejehjemsbeboere, de er sårbare, og det er problematisk, hvis de bliver udsat for smittefare ved at skulle sidde i en bus i lang tid. Det bliver ikke en rar oplevelse,« siger han.

Michael Teit Nielsen opfordrer derfor til, at myndighederne sørger for at fordele så mange vaccinationssteder ud så meget som muligt, så transporttiden ikke bliver for lang.

Derudover håber og tror han på, at pårørende vil hjælpe med at køre deres forældre eller bedsteforældre, så det kan blive en god og tryg oplevelse at blive vaccineret.

Vaccinen fra Pfizer/BioNtech skal opbevares ved minus 70 grader og må ikke rystes sammen, når den er blandet, derfor er den svær at køre ud med. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Vaccinen fra Pfizer/BioNtech skal opbevares ved minus 70 grader og må ikke rystes sammen, når den er blandet, derfor er den svær at køre ud med. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han peger dog også på, at transporten kun er en del af udfordringen.

»Mange er over 80 år eller deroppead, og de har måske ikke computer eller NemID. Det er vigtigt, at kommunerne har blik for det og sørger for, at de får den fornødne hjælp til at bestille tid,« siger Michael Teit Nielsen, der udtrykker en vis bekymring for, at dele af dem, der nu får tilbud om at modtage vaccinen, skal vente på posten med at få invitation til vaccination, fordi de ikke bruger NemID og e-Boks.

Her var det måske en idé, hvis invitation og eventuel tidsbestilling kunne ske i kombination med hjemmehjælpen, påpeger han.

Men selv om opgaven er stor, så kan det lade sig gøre at løse de udfordringer, der er, siger direktør for Kommunernes Landsforening Christian Harsløf til Berlingske.

»Det her er en stor planlægningsopgave, og meget skal spille i sådan en øvelse, hvor det skal gå stærkt, og vaccinen er svær at håndtere. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld med, at man nok skal få vaccineret de borgere, der ønsker det.«

