Alle borgere ventes at være tilbudt vaccination mod corona inden udgangen af juli, viser opdateret kalender.

Alle danskere forventes nu tilbudt vaccination mod covid-19 senest den 25. juli. Datoen er dermed rykket tre uger frem.

Det viser den nyeste kalender fra Sundhedsstyrelsen, der er opdateret onsdag.

I kalenderen fra 11. marts stod alle borgere til at være tilbudt to stik mod coronavirus i uge 32 i august - eller et stik, hvis der er tale om vaccinen fra Johnson & Johnson.

Det var for at illustrere et "worst-case scenarie", hvis man ikke kan vaccinere med AstraZeneca-vaccinen mere.

Samtidig er forventningen til AstraZeneca-leverancer halveret i den nye kalender.

Lige nu vaccineres der ikke i Danmark med vaccinen fra AstraZeneca, og pausen er foreløbig sat til at vare til uge 13, der starter den 29. marts.

Men i vaccinationskalenderen er der indregnet leverancer fra AstraZeneca i både uge 14 og 15.

/ritzau/