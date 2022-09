Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En verden uden coronavirus er et utopia, og derfor kan vi se frem til at skulle vaccineres år efter år.

Sådan lyder budskabet fra den øverste medicinske chef for vaccinegiganten Moderna, Paul Burton.

I et interview med dagbladet Politiken forklarer han, hvorfor den forhadte virus efter hans vurdering er kommet for at blive.

»I min levetid tror jeg ikke, der er en fremtid uden covid-19 på et eller andet niveau. Vi kan ikke sterilisere verden for influenza, og jeg tror heller ikke, vi kan sterilisere verden fra corona«, siger Burton til avisen.

Moderna har produceret en stor mængde vacciner, som er tilpasset to forskellige coronavarianter.

De kombinerer via mRNA-teknologi proteiner fra både den første variant, der blev opdaget i Wuhan, og omikron-varianterne.

Indtil nu har de brugte mRNA-vacciner kun indeholdt Wuhan-stammen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har netop indstillet de nye vacciner til godkendelse i Europa-Kommisionen.

Det er disse vacciner - der sammen med Pfizers udgave - sandsynligvis kommer til at udgøre boosterstik den kommende tid.

Og det er efter den medicinalske chefs opfattelse, en rigtig god idé med boosterstik nu.

Fredag klokken 12.30 indkalder Sundhedsstyrelsen til pressemøde om den kommende sæsons vaccinationer mod corona.

Her ventes det at fremgå, hvorvidt Danmark vil benytte de nye vacciner.