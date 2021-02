Beboere i Skovby på Als har torsdag morgen fundet løbesedler i deres postkasser, der advarer mod at lade sig vaccinere mod corona.

Det fortæller TV SYD.

Da John Erik Gammelgaard torsdag morgen hentede sin avis og dagens høst af reklamer i sin postkasse, lå der en løbeseddel iblandt med en advarsel om farlige vacciner.

Løbesedlen, som en række husstande i Skovby har modtaget, er stærkt kritisk over for politikernes og myndighedernes håndtering af covid-19 og vaccinen mod pandemien.

Ifølge løbesedlens tekst er covid-19 et led i en verdensomspændende plan om at få kontrol med mennesker sat i værk af bl.a. politikerne og medicinalindustrien.

John Erik Gammelgaard, 79 år og pensioneret pilot, er vred over at finde den slags i sin postkasse.

- Det er noget svineri at dele rundt. Folk kunne jo tro, at det var en troværdig advarsel. Nogen kunne blive opskræmte - og lade være med at blive vaccineret, siger John Erik Gammelgaard til TV SYD.

Løbesedlen er underskrevet af Frie Danskere og ooc.one.

En google-søgning afslører, at ooc.one står for OOC – Foreningen til Oplysning om Corona, der har den lægeuddannede Søren Ventegodt som formand.

Han er i dag leder af Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og Sexologi. I 2012 blev han i en meget omtalt sag fradømt sin lægeautorisation for at bruge vaginal akupressur i sin patientbehandling. Sidste år fik han dog sin autorisation tilbage.

Søren Ventegodt siger til TV SYD, at han og ooc.one deler synspunkterne og advarslen i løbesedlens indhold.

- Det er dog ikke mig eller ooc.one, der står bag omdelingen af løbesedlen på Als eller andre steder. Frie Danskere aner jeg ikke, hvad er eller står for. I det hele taget vil jeg ikke skræmme nogen - kun gøre opmærksom på min skepsis og frygt, siger Søren Ventegodt.

Det gør dog ikke indtryk i Skovby.

- Det er uhyrlige påstande. Jeg kan kun opfordre folk til at smide løbesedlen i skraldespanden, siger John Erik Gammelgaard.

Det har ikke været muligt for TV SYD at komme nærmere, hvad og hvem, der måtte kalde sig Frie Danskere, der fremstår som afsender sammen med ooc.one.