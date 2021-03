Drømmer du om en sommerferie uden for Danmarks grænser, så er der måske ikke så langt fra drøm til virkelighed endda.

Med to stik i armen eller en negativ corona-test kan du således få adgang til sol, strande og oplevelser visse steder i udlandet, skriver britiske Independent ifølge Finans.dk.

Inden du rejser, skal du dog altid tjekke Udenrigsministeriets gældende rejsevejledninger.

På listen herunder kan du se, hvilke lande der åbner op for mere turisme:

Regner du med at holde sommerferie i udlandet i år?

Den Dominikanske Republik: Udvalgte rejsende bliver testet ved ankomst. Gælder ikke børn under fem år og flypersonale. Alle rejsende får målt deres temperatur. Passagerer, der har symptomer eller testes positive, isoleres. Før afgang bør man tjekke de aktuelle bestemmelser med sit flyselskab og lufthavnen, man ankommer til.

Belize: Turister skal være færdigvaccinerede senest to uger før ankomsten eller fremvise en negativ PCR-test taget indenfor 96 timer før afrejse eller en antistof-test taget inden for 48 timer før afrejse. Rejsende skal downloade appen Belize Health App og udfylde de påkrævede oplysninger inden for 72 timer før ankomsten.

Madeira: Turister skal være færdigvaccinerede eller raskmeldte efter et coronaforløb inden for de seneste 90 dage. Man skal desuden registrere sig på appen madeirasafe.com.

Seychellerne: Turister skal være færdigvaccinerede senest to uger før ankomsten. Man skal både kunne fremvise sit vaccinationscertifikat og en negativ PCR-test taget mindre end 72 timer før ankomst.

Corona har gjort det mere besværligt at rejse. Foto: Nanna Kreutzmann Vis mere Corona har gjort det mere besværligt at rejse. Foto: Nanna Kreutzmann

Kroatien: Alle borgere fra EU og Schengen-lande, der ankommer direkte med fly kan rejse ind i Kroatien uden at skulle fremvise negativ PCR-test, hvis de kommer fra et såkaldt grønt område. Der er ingen krav om vaccine.

Tyrkiet: Tyrkiet forventes at åbne for turister uden krav om vaccine. Man overvejer, om der skal vises negativ PCR-test.

