Den første coronavaccine til brug i Danmark er lørdag morgen ankommet til Statens Serum Institut i København.

I løbet af natten er den under politieskorte kørt gennem landet.

Den første sending består af 9.750 doser coronavirus fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech, og efter en kontrol vil de første danskere på fem plejehjem få stikket søndag morgen – det vil ske på Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade i Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense.

Det finder efter planen sted cirka kl. 9.

Politiet bevogter Statens Serum Institut. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet bevogter Statens Serum Institut. Foto: Presse-fotos.dk

Vaccine under eskorte gennem Danmark. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vaccine under eskorte gennem Danmark. Foto: Presse-fotos.dk

Den lille hvide varevogn begyndte sin tur i den belgiske by Puurs. Og efter at have passeret grænsen mellem Danmark og Tyskland er den nu nået frem til destinationen, altså Statens Serum Institut, der ligger på Amager.

Det er et historisk øjeblik, fordi man nu i Danmark kan begynde af vaccinere mod den coronavirus, der der meste af 2020 har hærget ikke bare Danmark, men hele kloden.

Flere andre lande er begyndt at vaccinere. Det er allerede sket i blandt andet USA, Storbritannien, Serbien og Schweiz.

Opdateres …