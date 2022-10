Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag gjorde man en klam opdagelse i vaccinationscenteret på Grimstrupvej i Næstved, der fik sat en stopper for samtlige vaccineaftaler flere dage frem.

»Vi vidste ikke, i hvilket omfang det var, men vi gik straks i gang med at aflyse,« fortæller Hanne Sjønning, funktionschef ved eHospitalet ved Region Sjælland, til TV 2 Øst.

Man fandt nemlig rotteekskrementer i bygningen.

2400 borgere blev kontaktet via opkald eller over sms med besked om, at de alligevel ikke kunne blive vaccineret.

Mandag havde man en rottehund forbi, der gennemsøgte bygningen, men man kender endnu ikke omfanget.

Onsdag er centret stadig lukket, og muligheden for at bestille tid er midlertidigt ikke tilgængelig,

Hanne Schjønning oplyser til TV 2 Øst, at vaccinationscenteret har lavet en aftale med de tre apoteker i Næstved, Løve-, Svane- og Jørgens Apotek, hvor borgerne fra torsdag kan få deres vaccine.

På vaccinationscenteret kan man almindeligvis både få en corona- og influenzavaccine.