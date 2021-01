Det er lige nu uvist, hvornår vaccinationerne af ældre på 85 år og derover begynder.

Befolkningsgruppen var de næste i rækken til at få det første stik, men efter Danmark har fået 100.000 færre doser fra firmaet Pfizer end forventet, er vaccinationerne nu udskudt.

'Konsekvensen af det reducerede antal vacciner er, at de borgere, som er 85 år eller ældre, og som hører hjemme i gruppe 3 i prioriteringsrækkefølgen, må vente lidt på at få det første stik,' skriver Sundhedsstyrelsen.

B.T. har spurgt, hvor lang tid 'lidt' er. Det kan der ikke gives et klart svar på.

»Til vi får de vacciner, der er behov for,« svarer styrelsen.

Planen for vaccinationerne blev onsdag opdateret.

De ældre på 85 år og derudover skal efter planen alle have fået første dosis i uge syv.

De færre leverancer betyder også, at nogle af dem, der allerede har fået første stik, må forvente, at der går længere tid end først planlagt, før de får den anden dosis.

Den danske ø Endelave i Kattegat ud for Horsens skal vaccinere 50 beboere, der skal have deres første stik, i gymnastiksalen på Endelaveskolen 21. januar 2021. Her til venstre 83 årige Jørgen Knudsen, som fik den første vaccine af læge Lis Frederiksen. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Den danske ø Endelave i Kattegat ud for Horsens skal vaccinere 50 beboere, der skal have deres første stik, i gymnastiksalen på Endelaveskolen 21. januar 2021. Her til venstre 83 årige Jørgen Knudsen, som fik den første vaccine af læge Lis Frederiksen. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

»Vi bestræber os på, at alle får den anden dosis af vaccinen inden for det anbefalede tidspunkt – tre-fire uger efter den første. Det kan godt være, at der, med den her forsinkelse, vil være enkelte, der får vaccinen et par dage senere end planlagt, men der er ingen, der planlægges med ugers forsinkelse,« forklarer enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg til B.T.

Coronageneral Søren Brostrøm kalder det »helt utroligt skuffende, at vi nu er bragt i denne situation«.

»Vi er meget ærgerlige over dette her. Vi er på et meget afgørende tidspunkt i indsatsen, hvor vi både står over for at skulle tage fat på nye målgrupper, særligt de allerældste, og hvor vi samtidig skal til at tilbyde borgerne det andet stik, som vi har lovet,« udtaler direktøren i Sundhedsstyrelsen.

Det er fortsat styrelsens overordnede mål, at alle, der ønsker en vaccine, er blevet tilbudt det ved udgangen af juni.