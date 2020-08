På Fyn og i Jylland er der fredag risiko for store mængder regn på kort tid. Weekenden fortsætter vådt.

En ustadig uge slutter af med et brag, når torden- og regnbyger fredag bevæger sig ind over landet fra sydvest.

Derfor er der udsendt skybrudsvarsel for Fyn og Jylland fredag.

Det oplyser vagthavende meteorolog Mette Tilgaard Zhang hos DMI, Danmarks Meteorologiske Institut.

Der er tale om et kategori 1-varsel om voldsomt vejr - det laveste på DMI's tretrinsskala.

Men det kan stadig blive en rigtig våd omgang lokalt.

Et skybrud defineres som 15 millimeter regn på 30 minutter, og det kan flere steder altså have i vente, samtidig med at det bliver både fugtigt og fra 20 grader og op til 28 grader lokalt.

- Det kan komme til at føles rigtig klamt og fugtigt, selv om man ikke nødvendigvis skal ud i regnen, siger Mette Tilgaard Zhang tidligt fredag morgen.

Også på Sjælland ventes der regn i løbet af fredagen. Her er der dog kun tale om en risikomelding om skybrud - det vil sige, at folk opfordres til at følge med i udviklingen.

Fredag aften klarer det efterhånden op, men i weekenden bliver det igen vådt, dog sandsynligvis med mindre voldsomme regnmængder.

Både lørdag og søndag vil solen således i perioder være fremme, men der vil også komme en del byger.

Samtidig blæser det op. Lørdag ventes hovedsageligt let til frisk vind, og søndag kan det blive op til hård vind, måske lokalt op til kuling.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 23 grader i løbet af weekenden.

- Det bliver ustadigt, men ikke efterårskoldt. Men med al den blæst og regn vil der alligevel være en snert af noget efterårsagtigt over det, siger Mette Tilgaard Zhang.

Næste uge fortsætter sandsynligvis på samme måde som weekenden med en del byger. Temperaturerne ventes at dykke yderligere.

/ritzau/