Det er med at nyde den sol, der titter frem over Danmark mandag morgen. Senere på dagen bliver det meget vådt.

»Et massivt frontsystem med regn og kraftige byger bevæger sig op over Danmark, og i den forbindelse er risiko for at få et par timer med en del vand fra oven,« siger vagtchef Anja Bodholt fra DMI.

Tidligt mandag er frontsystemet allerede gået i land i den sydvestlige del af Danmark, og det vil i løbet af dagen sprede sig mod nordøst.

Derfor har DMI udsendt et varsel om enten kraftig regn eller skybrud for hele landet – det ser ud til, at Midt- og Vestjylland, Østjylland, Djursland og Nordvestsjælland står mest for skud.

Den eneste del af Danmark, der ser ud til at slippe for det våde vejr, er Bornholm.

Ifølge DMI er kraftig regn mere end 24 millimeter vand på 6 timer, mens skybrud er mere end 15 millimeter på en halv time, og det er ifølge Anja Bodholt fra DMI svært at vurdere, hvor meget vand, der vil falde lokalt. Om om kriterierne for enten 'kraftig regn' eller 'skybrud' bliver opfyldt.

Ikke mindst fordi frontsystemet bevæget sig forholdsvist hurtigt hen over landet.

»Det bliver meget forskelligt fra by til by, og det ser ud som om, at når det værste er over én, vil det tage en time eller to, så er det feset videre mod nordøst,« siger meteorologen:

»På bagsiden af frontsystemet vil det klare op, men der kan stadig komme byger – men ikke af samme kaliber.«

Ifølge DMIs prognoser vil det våde vejr for alvor ramme Odense ved 13-tiden, Aarhus ved 15-tiden samt København og Aalborg ved 16-tiden.

Det særdeles våde vejr skulle have forladt Danmark ved 19-20-tiden mandag aften, men tirsdag venter i øvrigt så endnu en våd dag.

På den positive side vil det på trods af regnen stadig blive en forholdsvis varm mandag over hele landet, hvor der de fleste steder vil være over 20 grader varmt.