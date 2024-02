For ulvenes egen skyld, skal det være tilladt at skyde de problematiske ulve.

Sådan lyder det nu fra Erik Poulsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre.

»Hvis man ikke får lov til at fjerne de problematiske ulve på lovlig vis, så begynder man at skyde alle ulve på ulovlig vis. Og det tror jeg er problematisk. Det tror jeg faktisk kan true bestanden,« siger han til tvmidtvest.dk.

Den melding kommer, efter det nu er blevet bevist, at den ulv, der i oktober dræbte 30 får ved Kongenshus Mindepark ved Viborg i oktober, er en tysk ulv, som blev fundet død i rabatten på den nordjyske motorvej ved Rold Skov i november.

Ulven er i kategorien 'strengt beskyttet' i EU’s regler, men EU-kommissionen vil ændre den til 'beskyttet'.

Erik Poulsen mener derfor, at bestanden nu er så stor, at det ikke gør noget for størrelsen på bestanden, at man fjerner de problematiske ulve.

Og han mener derfor, at husdyrholdere skal have mulighed for at skyde ulve, hvis der har været et angreb fra ulve, eller der er mistanke om et angreb.

Han slår dog også fast, at han ikke ønsker, der bliver indført en 'generel jagt på ulve'.