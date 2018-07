Venstre-politikeren Anahita Malakians har startet en hæsblæsende debat om, hvorvidt man kan have for mange sexpartnere, siden hun for nylig stod frem i B.T. og fortalte, at hun selv har været sammen med mere end 100 mænd.

Den 35-årige politiker valgte at stå frem og fortælle om sit eget antal af sexpartnere, efter en ung kvinde havde fortalt hende, hvordan hun var blevet udskammet for at have 17 sexpartnere på fire år.

