Penge er bedre brugt på Folketinget end "skattebetalte lobbyister", mener fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

København. Folketinget skal tage magten tilbage fra eksperter, som lancerer politiske forslag.

Det mener minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen (V), som sammen med sin rådgiver har skrevet bogen "Det forsømte folketing".

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Konkret foreslår hun at nedlægge Det Etiske Råd, Det Økonomiske Råd og Klimarådet, som ifølge Hansen bedriver "skattefinansieret lobbyisme".

Besparelsen på cirka 45 millioner kroner bør gå til, at folketingsmedlemmer kan få flere medarbejdere, som kan hjælpe dem med at udvikle politik.

- Vi bruger mange penge på de råd, som selv udvider deres mandat til at udtale sig om alt mellem himmel og jord. Vi burde hellere bruge de ressourcer på at lade Folketinget arbejde med de politiske forslag, siger Eva Kjer Hansen til Jyllands-Posten.

I bogen bemærkes det, at Det Etiske Råd blandt andet har foreslået en klimaskat på oksekød, og at de økonomiske vismænd har anbefalet en afgift på brændeovne.

- Det er politiske diskussioner, som vi godt kan tage selv frem for at uddelegere til såkaldte faglige folk, siger Eva Kjer Hansen.

Rådene rådgiver Folketinget og regeringen og kontrollerer blandt andet, at politikerne lever op til mål i budgetloven og klimaaftaler.

Det Etiske Råds formand, Gorm Greisen, fremhæver, at rådet ifølge loven beskæftiger sig med "bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer".

- Klimakrisen er et af de største etiske spørgsmål, så kødskatten var for mig at se inden for vores mandat. Men vi var godt klar over, at det var på kanten, siger Gorm Greisen.

Formand for Det Økonomiske Råd, Michael Svarer, hæfter sig ved, at Folketinget selv har bedt om at få leveret miljøanalyser.

DF-gruppeformand Peter Skaarup mener, at rådene kommer med relevante indspark.

- Jeg er ikke lige med på at nedlægge. Men jeg synes, de skal begrænse sig, siger han til Jyllands-Posten.

Bogen udkommer tirsdag, hvor Folketinget åbner.

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) mener, at det ville være helt hen i vejret at nedlægge Det Økonomiske Råd.

- Det Økonomiske Råd er jo ikke blot en tænketank eller et tilfældigt råd, som er nedsat, siger han.

- Det er vagthund over for i Finansministeriet i forhold til den finanspolitiske holdbarhed og det økonomiske råderum.

Han kalder det "fuldkommen uforsvarligt" at ville nedlægge rådet og mener, at det udfører en opgave, der kan sammenlignes med Folketingets Ombudsmand.

