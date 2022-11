Lyt til artiklen

Når børnene er hentet, og mørket falder på, bliver legepladsen i børnehaven Humlehuset i Valby centrum for en anderledes aktivitet:

Uventet besøg af personer, der mistænkes for at ryge eller sælge hash.

Det får nu Københavns Politi til at reagere efter henvendelser fra Humlehuset.

»Vi oplever ind imellem, at der er legepladser ved for eksempel daginstitutioner, der i aftentimerne eller weekenderne bliver brugt til andet end at lege på. Det kan være unge, der bruger stederne til at ryge joints, og det er noget, vi løbende undersøger og holder øje med,« siger politikommissær Michael Krogslund-Hansen, der er leder af Frederiksberg og Valby nærpoliti.

Nu sætter politiet ekstra ind i området.

»Vi har været i dialog med Humlehuset, og på baggrund af deres bekymringer har vi aftalt, at vi den kommende tid holder ekstra øje med stedet, og møder vi unge, der har hash eller stoffer på sig, så bliver de sigtet og bortvist,« forklarer Michael Krogslund-Hansen.

B.T. har været i kontakt med Humlehusets ledelse og Københavns Kommune, men de ønsker ikke at kommentere på sagen.