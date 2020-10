Trods ønsker fra flere lærere om at bruge mundbind eller visir i arbejdstiden, for at beskytte elever eller dem selv fra at blive smittet med coronavirus, kan de ikke få lov.

Sådan er reglerne i Høje-Taastrup Kommune ifølge borgmester Michael Ziegler (K), skriver TV2 Lorry.

Et sådant forbud er urimeligt, mener Danmarks Lærerforenings kredsformand i Høje-Taastrup, Heidi Yoma Rasmussen.

»Lærerne mener, at der skal være noget beskyttelse af dem. Der er nogen, som er utrygge, for der er børn, som kommer i skole, fordi de ikke er smittede, men forældrene er derhjemme. Nogle af lærerne har sårbare pårørende, og de vil ikke løbe en unødig risiko,« siger Heidi Yoma Rasmussen til TV 2 Lorry.

Hun siger, at flere skoleansatte har henvendt sig til forvaltningen med ønsket.

Michael Ziegler forklarer forbuddet med, at kommunen lægger sig op af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvori det ikke bliver anbefalet at bruge mundbind eller visir.

»Man skal passe på med at lave alle mulige lokale afarter af de nationale retningslinjer, for de er lavet af dem, der har den bedste forstand. De siger lige præcis, hvad der skal til for at man fuldt forsvarligt kan gennemføre undervisningen i folkeskolen,« siger Michael Ziegler til TV 2 Lorry.

Ifølge Michael Ziegler skaber det en utryghed for forældrene, hvis de møder lærere med mundbind eller visirer.

Kun to skoler i kommunen har fået dispensation til at bruge værnemidler.

I Ishøj har kommunen også valgt at indføre et forbud, skriver folkeskolen.dk.