Ingen liberale erhverv er tvunget til at åbne igen mandag, selv om Folketinget har givet grønt lys.

Det er op til frisører, tatovører og kosmetologer selv at vurdere, om de synes, at det er hensigtsmæssigt at åbne for kunder på mandag.

Hvis en frisør for eksempel er utryg ved at åbne, kan salonen vælge at holde lukket og stadig få del i de økonomiske hjælpepakker. De giver op til 80 procent kompensation for de faste udgifter.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet, om den aftale, som regeringen og Folketingets partier indgik natten til fredag, om at udvide genåbningen af Danmark.

Med aftalen er partierne blevet enige om, at flere liberale erhverv må slå dørene op efter weekenden.

Det gælder blandt andet tatovør-, piercing-, skønhedsklinikker, frisører, tandlæger, fysioterapeuter og lignende, som måtte lukke ned 18. marts for at bremse coronasmitte, fordi medarbejderne er i tæt kontakt med kunderne.

De præcise retningslinjer for, hvordan man igen kan gå til frisør eller fysioterapeut, er endnu ikke på plads.

Ifølge Statsministeriet skal de aftales mellem branchen og myndighederne.

/ritzau/