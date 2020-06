Buschauffører er utrygge ved, at passagerer igen må stige på bussen forrest i bussen.

Det har man ellers ikke måttet i trafikselskabet Midttrafik - der dækker Region Midtjylland - de sidste måneder på grund af coronasmitte.

Men torsdag ændrer det sig. Og det er til stor frustration for nogle buschauffører i Randers, som TV2 Østjylland har talt med.

»Vi er utrygge ved, at vi får kunder i nærheden af os. Vi føler ikke helt, at corona er væk, og vi lukker jo mange mennesker ind på lidt plads. Vi kan jo være spredere, og kunderne kan være spredere,« siger tillidsrepræsentant hos Nobina Randers, Jan Laursen.

Tillidsrepræsentanten har sammen med 3F Randers lavet en rundspørge blandt chaufførerne i Randers.

Den viste, at 90% af chaufførerne gav udtryk for, at de enten følte sig utrygge eller meget utrygge ved at skulle køre bus med alle dørene i brug.

Trods utrygge chauffører holder Midttrafik dog fast i de nye regler.

Talsmand fra Midttrafik, Michael Steinberg, oplyser, at de vælger at åbne fordøren i busserne, fordi transportministeriet har sagt god for det, og fordi Midttrafik gerne vil skabe et bedre flow i busserne, og at det faktisk bliver nemmere at undgå, at kunderne klumper sammen, når de har mulighed for at bruge alle dørene i bussen.

Han fortæller også, at chaufførerne har mulighed for at bruge mundbind eller visir.

Den køber Jan Laursen, der også selv er chauffør, dog ikke helt. Han undrer sig nemlig over, at der ikke er blevet sat plexiglas op i busserne mellem chaufføren og passagererne for at undgå smitte.

For ham vil det nemlig skabe betydelig mere tryghed, da visir ikke er en holdbar løsning.

Jan Laursen blive bakket op af 3F Randers, der gør opmærksom på, at der alle andre steder i samfundet er plexiglas: i supermarkedet, på apoteket osv.

Jens Laursen, formand for 3F Randers, mener, at det virker, som om Midttrafik er skidehamrende ligeglade med buschaufførerne.

Det manglende plexiglas har Midttrafik dog en forklaring på.

De har nemlig forespurgt et regelsæt, men det har ikke været muligt for Midttrafik eller andre trafikselskaber at få det belyst. Desuden mener Midttrafik heller ikke, at plexiglas vil være holdbart, da det vil svinge rundt i bussen, hvor der er rystelser. Men de er åbne for andre løsninger.