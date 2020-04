28-årige Cain Jakobsen sad lørdag og søndag i en tætpakket togbus fra Gentofte til Lyngby, da han var på vej til arbejde. I bussen var der kun tre siddepladser, hvor der ikke sad nogen. Ellers sad passagererne to og to ved siden af hinanden.

»Jeg følte mig utryg ved, at vi sad så tæt sammen, og jeg havde en fornemmelse af, at der var en utryg stemning i bussen helt generelt,« fortæller Cain Jakobsen til B.T.

Han tilføjer, at han ikke synes, at det giver nogen mening, at folk er så gode til at holde afstand i S-toget, og så sidder folk to og to i togbusserne efterfølgende.

Cain Jakobsen er dog ikke den eneste, der har oplevet, at folk må sidde tæt i nogle togbusser. Det fortæller informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, til B.T.

Cain Jakobsen. Vis mere Cain Jakobsen.

Han siger, at DSB har modtaget flere henvendelser omkring utilfredshed vedrørende nogle togbusser.

På DSB's hjemmeside står der under retningslinjer for togbusser i coronatiden følgende:

'Buschaufføren sørger for, at Togbussen kun fyldes halvt med passagerer for at holde afstand og vise hensyn.'

Der er dog en grund til, at denne retningslinje ikke er blevet opfyldt i alle togbusser, fortæller Tony Bispeskov:

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Tony Bispeskov, informationschef hos DSB Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Vi benytter primært turistbusser, hvor vi har en aftale med et selskab. Her må der maks sidde 50 procent af bussens oprindelige kapacitet. Det vil sige, at man sidder en og en. I enkelte tilfælde kører der så bybusser fra Movia. Her er aftalen også, at man kun må lukke 50 procent af bussens kapacitet ind. Problemet er, at man i bybussernes kapacitet også har indregnet ståpladser.«

Men nu laver DSB om på det, og de laver om på det hurtigt, siger Tony Bispeskov:

»Nu sætter vi flere turistbusser ind og skærer ned for brugen af bybusser, da det er nemmere at navigere og rare at sidde i turistbusser for vores kunder. I de resterende bybusser vil det tilladte antal passagerer være halvdelen af siddepladskapaciteten.

»Chaufføren er ansvarlig for, at der maksimalt kommer halvdelen af kapaciteten med bussen, og vi har meddelt denne ændring til de ansvarlige. De nye tiltag gælder allerede fra tirsdag morgen,« slutter Tony Bispeskov.