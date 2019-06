New York var byttet ud med Holstebro, da englænderen Sting fredag gav koncert for knap 8000 håbefulde danskere. Desværre forløb det ikke helt problemfrit.

Dagen derpå udtrykker flere koncertgængere nemlig utilfredshed over den ellers velbesøgte koncert.

For selv om Sting er blandt verdens 'største' musikere, så var det langt fra alle, der kunne se ham, da han spillede i Holstebro. Scenen var ganske enkelt for lav.

Således skriver flere på Musikteatret Holstebros Facebook-side, at Sting leverede varen, men at rammerne fra koncerten langt fra var gode nok.

'Amatør arrangement, Holstebro burde rådføre sig med Herning eller Silkeborg når der skal arrangeres store koncerter. Placere scenen i et hul og tilskuerne 1-2 meter over "hullet" kræver da ikke raket videnskab for at se det ikke vil fungere med udsynet til scenen,' lyder det fra Flemming Møller, mens en række andre koncertgængere følger trop:

'God koncert, Sting kan stadig fyre den af. Men hvorfor måtte vi ikke alle se ham? Hvorfor var der ingen storskærme? Hvorfor har man ikke valgt at hæve scenen med 6 meter? Jeg forstår det simpelthen ikke.'

'Så kunne man øve sig med en storskærm. Havde én fantastisk aften på et fedt venue, hvor eneste anke må være, at vi desværre ikke kunne se manden, når nu han endelig var i byen.'

'Musikteateret har meget at lære m.h.t. at arrangere en koncert af den størrelse på den plads. Spørgsmålet er, om den plads overhovedet egner sig til en koncert i den størrelse. Når det nu er så håbløst at se artisten fra det meste af pladsen - så sæt da storskærmen til. Den kan vel anvendes til andet en reklamer for kommende arrangementer.'

Problemet med udsynet er heller ikke gået ubemærket hen hos Gaffas anmelder Troels Frøkjær, der i sin anmeldelse af koncerten skriver:

»Pladsen var fuldkommen håbløs til et stort arrangement som dette. Hvem finder på at placere scenen nede i et hul, det gør man i Holstebro. Og var du 1,72, som jeg eller mindre, kunne man højst se Sting og hans orkester fra en fjerdedel af pladsen. Den fjerdedel af pladsen, hvor folk så stod som sild i en tønde, mens store dele af resten af pladsen var næsten mennesketom. Hvor dumt er det lige?«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Musikteatret Holstebros direktør Anders Jørgensen, men til Dagbladet Holstebro Struer, der i første omgang skrev om problemet, siger han:

»Der er ting, vi kan ændre på til næste gang. Podiet bag græshøjen kunne godt være lidt højere. Den må godt komme et niveau højere op en anden gang. Det er sådan noget, man først indser bagefter, når det er for sent - at det var noget, vi nok skulle have gjort. Men det skal ikke skygge for en ellers flot koncertoplevelse,« siger han til avisen og tilføjer, at man mandag vil mødes og vurdere, om der er noget, der kan forbedres.