Der skal ikke være forskel på den behandling, transkønnede får, alt efter hvor de bor.

Det siger sundhedsordfører for Enhedslisten Peder Hvelplund, der er valgt i Nordjylland.

12 transmænd- og kvinder kritiserer nemlig overfor Politiken Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet.

Blandt andet fortæller én, at centret flere gange har afvist at tilbyde behandling, som transkønnede ifølge Sundhedsstyrelsen er berettiget til. Derfor søger flere nu hjælp ved afdelingen i Aalborg.

Peder Hvelplund (EL) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er klart, at det er uacceptabelt. Vi skal sikre et godt og inkluderende tilbud uanset om det er Aalborg, Odense eller København. Det er ikke meningen, at folk skal flytte rundt efter behandling, vi skal sikre et velfungerende tilbud alle steder,« siden Peder Hvelplund, og fortsætter:

»Derfor vil jeg bede sundhedsministeren om en redegørelse for, hvordan behandlingen fungerer på Center for Kønsidentitet Rigshospitalet.«

Det er nemlig ikke en selvfølge, at man får den ønskede behandling, noget som Liam Pedersen har oplevet:

»Det er lidt absurd, at vi skal overbevise dem om, at vi har det dårligt nok til at få hormoner, men samtidig må vi heller ikke have det for dårligt,« fortæller han til Politiken.

Regionrådsformand i Nordjylland Ulla Astman Foto: Henning Bagger

I 2017 fjernede Danmark transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme, og det var meningen Center for Kønsidentitet skulle rydde op i flere års problemer med behandling for transkønnede, da det blev grundlagt for 2,5 år siden.

Derfor bekymrer det sundhedsordføreren, hvis udviklingen går den gale vej.

»Det var netop noget af det, vi skulle væk fra da Sexologisk klinik lukkede. Strukturen skulle afhjælpe store problemer, derfor er det bekymrende, hvis kulturen fra Sexologisk klinik videreføres,« siger Peder Hvelplund.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland og næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, mener, at der skal kigges indad.

»Jeg er glad for, at Aalborg bliver fremhævet. Jeg synes selv, vi er et godt sted med klinikken, og vi får mange positive tilkendegivelser. Men det faglige selskab og lederne imellem vil have gavn af en dialog, for der er ikke nogen, der er interesseret i en forskelsbehandling. Man skal måske kigge på, om man fagligt skal rette noget til,« siger regionsrådsformanden.