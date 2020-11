Kim Pauli vil ikke mere. Efter at have fået en sur smiley fra Fødevarestyrelsen har han nu sat sin restaurant til salg.

»Det er ikke okay,« siger indehaveren af Caramba i Nyborg.

Det er til Fyens.dk, at restauratøren giver udtryk for sin utilfredshed med de konklusioner, der fremgår af den seneste kontrolrapport.

Og desuden udløste en bøde på 5.000 kroner.

Da Fødevarestyrelsens kontrollant 1. oktober besøgte den mexicanske restaurant i Slotsgade i den fynske by, blev der således slået ned på flere tilfælde af uhygiejniske forhold.

'Virksomhedens gummilister på flere af virksomheden køleenheder, fremstår mmed indtørrede produktrester og begyndende skimmel. Miniovne fremstår med indtørrede produktrester, små køleskabe på hylder og bund fremstår med indtørret produkreste, stor ovn fremstår med produktrester, plastspande til krydderier fremstår med fedtede belægninger, samt emhætten fremstår med fedtede og indtørret belægninger af fedt,' lyder det blandt andet i kontrolrapporten.

Caramba-ejeren har efterfølgende klaget over afgørelsen.

»Jeg synes ærlig talt ikke, der var noget at komme efter ved det seneste besøg fra Fødevarestyrelsen, hvor jeg fik en sur smiley. Det er vildt, at de bare kan komme anstigende og give bøder og smileys til skræk og advarsel for kunderne for et par indtørrede skaller fra et hvidløg eller en rustplet i mikrobølgeovnen,« siger Kim Pauli, der vil sælge spisestedet, fordi han med egne ord ikke længere har kræfter til at kæmpe mod Fødevarestyrelsen.

Han vil drive restauranten videre, indtil der er fundet en køber.