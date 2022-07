Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan være svært ikke at trække på smilebåndet, når sommeren står for døren og solen højt på himlen – men for haveejere betyder det gode vejr også, at den evige kamp mod ukrudtet atter må genoptages.

Rigtig mange væbner sig med ukrudtsbrændere for at komme de uønskede planter til liv.

På trods af ukrudtsbrænderenes popularitet er forkert brug og uopmærksomhed altså hvert år skyld i utallige ulykker med dertilhørende materielle skader og sigtelser fra politiet.

Ifølge tal fra både Rigspolitiet og DMI, som Gjensidige har analyseret, er der lige nu god grund til at være ekstra opmærksom, hvis man hiver det tunge skyts frem fra redskabsskuret.

Arkivfoto. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Det er nemlig højsæson for sigtelser for uforsigtig omgang med ild under beredskabsloven, som politiet har pligt til at håndhæve, når havearbejdet går galt.

I 2021 alene blev der fortaget intet mindre end 857 af denne slags sigtelser – og siden 2017 er det samlede antal steget med knap 75 procent.

Ikke alle sigtelserne er direkte forbundet med ukrudtsbrændere, men ifølge Henrik Sagild, der er direktør for Skade i Gjensidige, er det alligevel med til at belyse problematikken.

»Vi ser desværre hvert år en hel del uheld i forbindelse med ukrudtsbrændere, og i flere tilfælde er der tale om ganske omfattende skader, fordi ilden tager fat i bebyggelse og breder sig hurtigt i de tørre omgivelser,« fortæller han i en pressemeddelelse.

Særligt tilskriver han uopmærksomhed og forkert brug som den hyppigste årsag til ulykker.

»Alt for mange tror, at det handler om at brænde ukrudtet helt væk, men i virkeligheden skal det bare svitses i kort tid. Den anden årsag til en del uheld er uopmærksomhed, hvor ukrudtsbrænderen bliver brugt i nærheden af plankeværk og garager, og ved bare kort tids uopmærksomhed starter en reel brand,« forklarer Henrik Sagild.

Der er især risiko for ulykker i de områder i landet, der er ramt af tørke.

Ifølge DMI gælder det lige nu især Nord- og Vestjylland, store dele af Sjælland, københavnsområdet, Lolland-Falster og Bornholm.