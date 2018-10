2018 har budt på flere sager om magtmisbrug og korruption. Men det er svært at sige, om det er blevet værre.

København. Regionsansatte bestukket med rejser, fusk med udbytteskat, Danske Banks hvidvask-kvaler i Estland, advokater, der stjæler fra deres kunder og en superbruger i Socialstyrelsen, der er anklaget for underslæb for et trecifret millionbeløb.

2018 har budt på en syndflod af sager om korruption og magtmisbrug.

Tirsdag aften ramte en sag, hvor hærchefen står anklaget for at have bøjet - måske endda brudt - reglerne for at skynde på sin egen kones karriere.

Det er dog ikke til at sige, om de mange sager er et udtryk for, at korruption og magtmisbrug er et stigende problem i Danmark, siger formand for Transparency International Danmark Natascha Linn Felix:

- Jeg tror mest det handler om, at vi er begyndt at opdage det og forstå disse ting som et samlet problem.

- Og så tror jeg, at pressen er blevet mere opmærksomme på de her tilfælde af magtmisbrug og korruption. Men om der statistisk set er flere tilfælde, det er jeg ikke sikker på, siger hun.

Natascha Felix mener, at en selvopfattelse af, at korruption ikke er noget, der sker i Danmark, er en del af problemet. Og hun håber, at den øgede opmærksomhed vil give flere ressourcer til kontrolorganer og forebyggelse.

- Vi kan godt i Danmark have sådan en tanke om, at interessekonflikter er noget, lige præcis vi selv kan håndtere. Der tror jeg, de her sager skal minde os alle sammen om, at der er grunde til, at vi har regler.

- Danskere bliver også fristet over evne, og magt korrumperer også i Danmark. Vi bliver ikke vaccineret mod korruption som børn, siger Natascha Linn Felix.

Professor ved Lund Universitet Steven Sampson, der forsker i korruption, mener heller ikke, at man kan sige noget om, hvorvidt der er kommet mere korruption.

Han fortæller, at begrebet nok nærmere er ved at udvide sig fra klassisk "penge-under-bordet"- korruption til den klassiske betegnelse, der dækker over at skade. Her at skade samfundet.

- I Danmark og Norden er korruption jo ikke kufferter med kontanter. Det er mere sofistikeret i form af misbrug af betroede stillinger og nepotisme, siger professoren.

Steven Sampson taler om nordisk korruption som koncept. Det handler i langt højere grad om, at tillid får kontrol til at svigte - som eksempelvis Finanstilsynets kontrol med Danske Bank.

Samtidigt betyder relativt små sociale cirkler inden for de forskellige sektorer, at der er rig mulighed for vennetjenester og nepotisme.

Generelt set mener Steven Sampson dog, at næringen til korruption og magtmisbrug er blevet større.

- Det er et stort spørgsmål, hvordan vi fastholder den tillid og fællesskabsfølelse, der holder folk fra korruption.

- Fællesskabsfølelsen er ved at krakelere mellem eksempelvis de rige og de fattige, København og resten af Danmark og de varme og de kolde hænder. Og de offentligt ansatte er under hårdt pres fra flere års besparelser og reformer.

- Så er det, at folk begynder at "hævne sig" ved at tage til sig selv på forskellige måder. Så grobunden for korruption er der, siger Steven Sampson.

/ritzau/