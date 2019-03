Det kan umiddelbart godt betale sig at finde et andet sted at parkere end i P-hus Torvet ved Hillerød Politistation, næste gang man besøger den nordsjællandske by.

Forfatningen på det 20 år gamle parkeringshus er nemlig så dårlig, at flere biler er blevet ødelagt, fordi det drypper med ætsende væske ned fra taget.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge avisen stammer den ødelæggende væske fra rustne stålbjælker, som siver ned gennem utætheder i betontaget, hvorefter den efterlader rustpletter og ætsninger i lakken på de parkerede biler.

Indtil videre har parkeringshusets miserable forfatning kostet Hillerød Kommune 65.000 kroner, da de i årene mellem 2013 til 2018 har modtaget intet mindre end 11 erstatningskrav fra bilister, der har fået skader på deres bil efter at have parkeret i p-huset.

Det kan dog blive endnu dyrere for Hillerød Kommune, da to af de fem erstatningskrav, som sev ind ad kommunens postkasse sidste år, endnu ikke er afsluttet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nogle af de bilister, som ikke bare kan skifte parkeringshuset ud med alternative parkeringspladser, er Nordsjællands Politi, som gennem flere år har lejet 43 parkeringspladser på p-husets nederste dæk.

B.T. har forsøgt at kontakte Nordsjællands Politis presseafdeling, som er lukket for i dag, men til Frederiksborg Amts Avis udtaler en talsperson, at de for nogle år siden oplevede problemer med dryp fra taget og derfor lavede en aftale med kommunen om selv at opsætte en tagrende.

Hillerød Kommune har anerkendt problemet over for Frederiksborg Amts Avis og fortæller avisen, at problemerne er lokaliseret på 1. og 2. etage, og at kommunen har forsøgt at standse de ætsende drypperier med mørtel og vandtæt maling.

De anerkender dog, at der stadigvæk siver væske ned, og at de ikke kan være sikre på, om der kører flere ødelagte biler rundt, som der ikke er blevet rejst erstatningssager på. De opfordrer derfor bilejere til at kontakte dem, hvis de har fået skader på deres bil efter at have parkeret i p-huset.

Hillerød Kommune har gennem længere tid forsøgt at sælge det faldefærdige p-hus, men har indtil videre ikke haft held med at finde købere.

De begynder dog at få travlt med salget, hvis de ikke selv vil bruge penge på at sætte det i stand, da ingeniører - ifølge Frederiksborg Amts Avis - tilbage i 2012 vurderede, at p-huset af hensyn til sikkerheden skulle renoveres inden for ti år.