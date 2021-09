Restauranter uden butiksfacade, tjenere og borde, og kokke, som kun laver mad til levering.

Fænomenet hedder 'ghost kitchen' - eller 'spøgelseskøkken' - og er for alvor accelereret i København siden coronapandemien brød ud. Det skriver Politiken.

»Folk vil rigtig gerne ud at spise, og det gør folk jo også i stor stil nu siden genåbningen, og det er rigtig godt. Men man har også fået øjnene op for, at man kan lave en fest derhjemme. At man ikke behøver være et andet sted for at få noget lækkert at spise,« fortæller Anne-Sophie Lahme, der er ekspert i mad og fødevaretendenser til B.T.

Et ghost kitchen består af ét fysisk køkken, som gennem onlinetakeawaytjenester har forskellige restauranter med hver sit navn. Det gør det muligt at drive flere spisesteder, men kun betale husleje for ét køkken.

Om 'spøgelseskøkkener' Begrebet dukkede første gang op i 2015.

Det består af ét fysisk køkken, men har på takeawayplatforme flere forskellige restauranter.

Der er ingen tjenere, siddepladser eller offentlig adgang.

Al bestilling foregår via eksterne takeawayplatforme. Kilde: NBC New York og The Conversation

Konceptet er stadig nyt i Danmark, og i København findes der indtil videre kun en lille håndfuld, herunder Noahs Køkken, The Curb og Hubb Kitchens.

Men konceptet lader til at være landet lunt i København.

»Vi har oplevet et kæmpe opsving, og det bliver kun større. Markedet har brug for nye løsninger, og det her er bestemt en af dem,« fortæller Daniel Baven, der er en af stifterne bag Noahs Køkken.

At din mad fra et ghost kitchen ikke kan sættes i forbindelse med en fysisk restaurant, er ikke en dårlig ting, hvis man spørger Anne-Sophie Lahme.

»Jeg tænker, tendensen kun vil vokse. Vi har virkelig fået øjnene op for takeaway, og det gør heller ikke noget, at kvalitetsniveauet på takeout stiger. Og det gør den med rigtig mange af de her ghost kitchens,« siger hun.

Kunne du finde på at bestille mad fra et 'ghost kitchen'?

Hun forholder sig dog skeptisk til navnet på det nye madfænomen.

»Det er misvisende i forhold til, hvad det egentlig står for. Kvaliteten af den mad, der bliver lavet, bliver jo ikke dårligere af, at det ikke er på en restaurant, den bliver serveret,« fortæller hun og fortsætter:

»Problemet er, at man tror, det er noget skummelt noget. At det er lidt uhumsk, fordi det hedder det, det gør. Og det synes jeg er synd.«