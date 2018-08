Fødselsdagskage, kvajekage, mødekage, fredagskage. På nogle arbejdspladser kan det være svært at holde den sunde linje, hvis der altid er en anledning til at sætte tænderne i noget sødt. Men med gode råd fra Hjerteforeningen kan du måske overleve den ustyrlige kagekultur.

På en arbejdsuge kan det løbe op i mange ekstra kalorier, hvis du ubevidst propper kalorier indenbords. Slå derfor automatpiloten fra, når får lyst til noget sødt sidst på dagen, og få nogle gode vaner i hverdagen:

Ønsker du at springe kagen over, så gå ind i kagefælleskabet spisende på et æble. Glid af på de dumme kommentarer, hvis den slags skulle opstå.

Spis kun kagen, hvis den er kalorierne værd. Spring middelmådig kage over, så du ikke efterfølgende ærgrer dig eller får dårlig samvittighed.

Sørg for at spise groft i løbet af dagen, så du ikke så let går sukkerkold i løbet af dagen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sørg for at spise groft i løbet af dagen, så du ikke så let går sukkerkold i løbet af dagen. Foto: Bax Lindhardt

Spis et groft eftermiddagsmåltid og tag toppen af din lækkersult. Den kan f.eks. bestå af rugbrød, en dåse fisk, gnave grønt eller en salat.

Hav altid sund mad til nødsituationer i din skrivebordsskuffe til stressede dage, det kan f.eks. være nogle mandler, et æble eller snack-gulerødder eller knækbrød.

Brems automatspisning ved at sætte de søde sager mindre synligt og gemt lidt af vejen.

Lad frugt og grøntsager være standard servering ved møder, så du har et alternativ til kagen.