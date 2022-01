Peter Sørensen var målløs, da han tog den første bid af den musaka, der var blevet stillet foran hans coronaværelse på Cabinn-hotellet på Amager.

Den græske traditionsret var ikke bagt ordentligt, og bechamelsaucen smagte af alt andet end bechamelsauce.

»Jeg tog en eller to bidder, og så satte jeg det væk. Det var rent ud sagt uspiseligt,« fortæller Peter Sørensen, der de seneste syv dage har været isoleret på Cabinn-hotellet.

Danskeren bor nemlig normalt i Holland, men da han i starten af januar kom på visit i hjemlandet, blev han testet positiv for corona.

Af samme grund blev Peter indlogeret på Cabinn-hotellet som en del af Københavns Kommunes tilbud til coronasmittede.

Et tilbud, som ifølge B.T.s beregninger indtil videre har kostet 13,5 millioner skattekroner for kommunen.

I tilbuddet er der morgenmad, frokost og aftensmad inkluderet, og det var altså sidstnævnte, som Peter satte tænderne i, da han i sidste fik den underbagte moussaka.

Han undrede sig over kvaliteten, og den undren blev blot større, da han ved midnatstid bevægede sig ud på hotelgangen for at trække luft på Cabinns parkeringsplads.

Billedet er taget lidt over midnat, hvor aftensmaden har stået foran dørene i mange timer. Foto: p Vis mere Billedet er taget lidt over midnat, hvor aftensmaden har stået foran dørene i mange timer. Foto: p

»På gangen stod der nærmest moussaka foran hver anden dør, og da jeg dagen efter talte med et par af de andre gæster, var de også rystede over, hvor dårlig maden var. Tit er der elementer af retterne, som er decideret underbagt eller kogt, hvilket gør det uspiseligt,« fortæller Peter.

Coronaordningen på Cabinn er betalt af skattekroner fra danskernes lommer, og derfor mener Peter, at det ikke blot er et spørgsmål om behandlingen af hans egne smagsløg.

»Jeg havde ikke forventet, at der var mad, så det er bare fint. Men det er da helt håbløst, at man laver så meget mad, som bliver smidt ud, eller som folk spiser en bid af. Så må man da få andre til at lave maden eller sprede det ud til flere cateringfirmaer. Det er penge og mad ud ad vinduet, for jeg selv og andre, jeg har talt med, spiser jo ikke maden,« siger han.

Har du også været coronaisoleret på Cabinn og undret dig over madkvaliteten eller andet? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Det er cateringfirmaet Boncat.dk, som leverer mad til de coronaisolerede danskere på Cabinns to hoteller på Amager og i det indre København.

Og ser man på Boncat's Trustpilot-side, står det også klart, at gæsternes vurdering af cateringfirmaet skiftede voldsom karakter omkring efteråret, da coronaen gjorde endnu et hårdt indtog i det danske land.

Scroller man lidt ned ad siden, finder man nemlig et utal af femstjernede anmeldelser med roser om fantastisk mad til konfirmationer, bryllupper og andre fester, men så begynder Cabinn-gæsterne at vise sig.

Herefter er det lutter dårlige anmeldelser, hvor maden til de coronaisolerede bliver kaldt alt fra »umenneskelig« til »decideret uspiselig«.

Anmeldelser, der gør ondt hos Boncat.

»Det er det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet. Jeg ønsker ikke andet end at levere et lødigt produkt og lave mad med hjertet. Jeg er nervøs for, hvad anmeldelserne betyder i fremtiden, så jeg håber, at folk kan skelne,« fortæller Jonas Bing, der er indehaver af cateringfirmaet.

Maden, der ikke er blevet spist, bliver stablet på gangene. Vis mere Maden, der ikke er blevet spist, bliver stablet på gangene.

Det er Cabinn selv, som har lavet madaftalen med Boncat, og selvom Jonas Bing ikke selv vil sige det, tyder det alligevel på, at man har slået et for stort brød op.

»Det har været meget overvældende, og det taler vel sit tydelige sprog. Vi er et lille cateringfirma, og det er en stor aftale. Det er kun gået en vej med corona den seneste tid, hvilket overrasker os alle, men vi gør virkelig meget for at løse det. Alle varer skal pakkes enkeltvis, og der er også et budget,« fortæller ejeren.

B.T. har talt med flere andre danskere, der har været i coronaisolation på Cabinn-hotellerne, og de beskriver ligeledes maden som uspiselig og værende i for dårlig kvalitet til at servere.

Den samme opfattelse har man dog bestemt ikke hos Cabinn selv.

»Jeg har selv prøvesmagt maden, og den var helt okay. Det er klart, at folk ikke skal forvente gourmetmad, så jeg kan ikke genkende kritikken,« fortæller vicedirektøren i Cabinn Hotels, Jesper Sander, der samtidig forklarer, at man også før corona havde et godt samarbejde med Boncat.

Han køber heller ikke præmissen om madspild på hotellerne.

»Vi er forpligtet til at levere mad til alle de syge, men helt ærligt så er mange af dem syge, og de har ikke en særlig stor appetit. Derfor lader de maden stå ude foran dørene,« siger Jesper Sander.

I Københavns Kommune er man opmærksom på situationen og forventer, at Cabinn Hotels sørger for både spiselig mad og så lidt madspild som muligt.

»Når vi har et udbud med et leverandør som Cabinn, regner vi da stærkt med, at de overholder den aftale, vi har indgået med dem. For os er det vigtigt, at københavnere i coronaisolation får det bedste forløb som muligt. Madspild er altid et problem, og jeg håber da meget, at Cabinn vil se på en løsning til, hvordan det bedst kan undgås,« siger Laura Rosenvinge, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i København.