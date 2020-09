Aarhus-festivalen Northside er en af landets største festivaler med en kapacitet på 35.000 mennesker.

Nu sår en revisor tvivl om festivalens fortsatte drift grundet coronakrisen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er på baggrund af et netop offentliggjort regnskab for festivalen, at revisoren udtaler sig.

»Pandemien COVID-19 og konsekvenserne heraf medfører væsentlige usikkerheder, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften,« står der i den uafhængige revisors revisionspåtegning i Northside Entertainment ApS’ årsregnskab for 2019.

I regnskabet lyder videre, at ledelsen har vurderet, de risici der er, og derfor blandt andet har udarbejdet nye budgetter ud fra den forudsætning, at det er muligt at afholde festivalen i 2021.

De nye budgetter er dog lavet ud fra en forudsætning om, at selskabet fortsat modtager en del af kompensationspakkerne, og at billetsalget i 2021 kan leve op til, hvad det har været de tidligere år.

Ledelsen slår fast, at man ud fra de nye budgetter vurderer, at der er nok likviditet til at fortsætte driften og dermed holde festivalen i 2021.

I 2020 skulle det amerikanske band Green Day blandt andet havde spillet på festivalen.