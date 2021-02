Løbet Royal Run, der er startet af kronprins Frederik, rykkes fra maj til 12. september på grund af corona.

Det er ikke til at vide, hvordan coronasituationen er i maj, og derfor udsættes motionsløbet Royal Run. Det oplyser løbsarrangøren i en pressemeddelelse.

I stedet finder løbet, som blev afholdt første gang i 2018 anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, sted 12. september.

- Royal Run kan ikke nedjusteres og tilpasses coronarestriktioner i samme omfang som andre motionsløb, blandt andet fordi arrangementet skal kunne hænge sammen økonomisk, siger Morten Mølholm Hansen.

Han er direktør i Danmarks Idrætsforbund og talsmand for Royal Runs styregruppe.

- Vi forventer, at der til efteråret er bedre mulighed for at lave et stort, festligt Royal Run, siger han i en kommentar i pressemeddelelsen.

