Man skal ikke kende meget til statistikkerne for at vide, at smittespredning af covid-19 på et plejehjem er ret kritisk.

Alligevel har plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje flere gange fået ældre, som er smittet med covid-19, retur fra Nordsjællands Hospital i Hillerød.

»Konkret på det her plejehjem er der tre personer, som er blevet transporteret frem og tilbage mellem hospital og plejehjem, fordi de er blevet afvist eller sendt hjem fra hospitalet,« siger Ulrik Ahrendt-Jensen, adm. direktør for OK Fonden, som driver plejehjemmet i Gilleleje.

»En af vores ældre er blevet sendt frem og tilbage hele tre gange,« siger han.

Og der er altså tale om ældre, hvor lægen på plejehjemmet har vurderet, at vedkommende skal på hospitalet, men hvor hospitalet sender de ældre retur.

Ulrik Ahrendt-Jensen understreger, at de som plejehjem er i stand til at håndtere situationer som influenza og anden smitsom sygdom.

»Vi ved hvordan vi skal lukke af for at begrænse smittespredning, så det skal man som beboer eller pårørende ikke være bange for,« siger han.

Men det kræver ekstra ressourcer, når man uden smitterisiko skal transportere en smittet beboer på sygehuset, for at vedkommende derefter bliver sendt hjem igen.

»Det belaster systemet, når vi transporterer syge ældre frem og tilbage. Men mest af alt er det en stor belastning for den enkelte ældre og de pårørende,« siger han.

Det ved Rikke Lauenborg alt om. Hendes 71-årige demente far bor normalt på et plejehjem i Vallensbæk, men er lige nu indlagt.

Hun fortæller fredag i en artikel i B.T., hvordan hendes far er blevet en kastebold mellem hospital og plejehjem.

»Hvidovre Hospital vil sende min far hjem på plejehjemmet, selvom han har covid-19. Plejehjemmet vil ikke tage imod ham. De har allerede flere ældre med feber og aner ikke, hvad de skal stille op med en dement person, der kan smitte mange flere,« siger Rikke Lauenborg til B.T.

Rikke Lauenborgs far Kristian har demens og fået konstateret covid-19. Han endte som kastebold mellem Hvidovre Hospital og det plejehjem, som han bor på, da ingen af stederne ønskede at passe ham. Vis mere Rikke Lauenborgs far Kristian har demens og fået konstateret covid-19. Han endte som kastebold mellem Hvidovre Hospital og det plejehjem, som han bor på, da ingen af stederne ønskede at passe ham.

Og hos Ældresagen oplever chefkonsulent Marie Lilja Jensen også en stor usikkerhed om, hvordan man håndterer hele situationen på plejehjemmene.

»Vi får mange henvendelser, og der er megen angst og usikkerhed derude. Både hos personale, men også pårørende,« siger hun i en artikel i B.T.

Tilbage i Gilleleje er i alt fem ældre blevet smittet med den nye coronavirus. Og for én beboer har det været med dødelig udgang.

Selvom de på plejehjemmet tager alle forholdsregler, mener direktøren selv, at turene frem og tilbage alt andet lige øger risikoen for yderligere smitte.

»Jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert, men det siger vel sig selv, at det øger risikoen for smitte, når man transporterer en borger frem og tilbage og tager dem ud deres lejlighed på plejehjemmet,« siger Ulrik Ahrendt-Jensen, der savner klare retningslinjer for, hvordan de skal håndtere ældre, der er smittet:

»Vi så meget gerne, at myndighederne traf en principiel beslutning, som vi kan handle efter.«

Han har da også selv sendt en udførlig beskrivelse af problematikken til myndighederne.

Til DR siger hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital i Hillerød Bente Ourø Rørth, at hospitalet kun indlægger de covid-patienter, de vurderer som indlæggelseskrævende.

Hun ønsker ikke at kommentere de konkrete sager fra plejehjemmet i Gilleleje, men understreger, at det ikke er meningen, at nogle patienter skal være kastebold, og hun beklager, hvis det er sket.

»Der er brug for bedre kommunikation mellem de praktiserende læger på plejehjemmene og hospitalerne, for det kan ske, at lægerne vurderer den ældre forskelligt i forhold til, om der er behov for indlæggelse eller isolere dem hos personalet på plejehjemmet,« siger Bente Ourø Rørth til DR.

Sundhedsstyrelsen er fredag ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse. Men til TV-Avisen fredag aften siger Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering La Cour, at retningslinjerne er blevet indskærpet fredag:

»Vi fik nogle henvendelser også fra kommunerne om, at der var blevet udskrevet borgere, uden der havde været helt klar kommunikation, om, at de havde covid, da de blev udskrevet. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt. Det skal selvfølgelig fungere.«