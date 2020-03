Normalt er luftrummet over Kastrup fyldt med fly, men lige nu er der usædvanligt tomt.

Københavns Lufthavn er i disse dage omdannet til en stor parkeringsplads. Omkring 80 fly fra især SAS og Norwegian holder helt stille på landingsbanerne og hangarområderne.

De mange fly kan ikke komme i luften, da coronakrisen har aflyst de fleste afgange.

På en normal normal dag for et år siden ankom 450 fly om dagen. Det var 25. marts faldet til otte.

»Det lyder helt vildt, men verden er nu fuldstændigt lukket,« sagde direktør Erik Brøgger fra Udenrigsministeriets Borgerservice på et pressemøde onsdag i lufthavnen.

Coronakrisen ventes at få katastrofale konsekvenser for luftfartsindustrien. Verdens luftfart ventes i 2020 at have et omsætningsfald på 1.750 mia. kr.

Der er usikkert, hvornår de parkerede fly kan komme på vingerne igen.

Se det usædvanlige syn i videoen øverst.