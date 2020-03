I hele verden mærker man konsekvenserne af coronavirussen. Det gør vi også i høj grad i Danmark.

Faktisk mærker de konsekvenserne helt inde i Folketinget.

Medlemmerne af Folkrtinget står nemlig i kø for at komme i salen og stemme om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet. Kun få lukkes ind ad gangen.

Det er for at mindske muligheden for at blive smittet med coronavirus, men også for at overholde regeringens forbud om, at man ikke har forsamlinger over ti personer.

Helt usædvanlige scener i @folketinget til formiddag. Medlemmerne står i kø for at komme i salen og stemme om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet. Kun få lukkes ind ad gangen #dkpol #covid19dk

Samira Nawa, der er Folketingsmedlem for Radikale Venstre har på Twitter smidt et billede op med teksten:

»Kø til dagens afstemning. Vi bliver lukket ind i Folketingssalen 7 MF’ere af gangen - resten står med 2 meters afstand i vandrehallen og venter på tur. Folkestyret finder sin vej, uanset hvad.«

Folketingsmedlem for Venstre Malene Ambo-Rasmussen har også lagt en video op, hvor der blandt andet står:

»Det er en meget speciel tid - også på Christiansborg. Ny hastelov L140 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet.«

Det er en meget speciel tid - også på Christiansborg. Ny hastelov L140 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet. Venstre har stillet krav om at forældrene selvfølgelig ikke skal betale for børnehave, efterskoler, vuggestuer mm. hvis de er lukket. #dkpol

Journalist Rasmus Dam Nielsen vil også være med, og han har algt en video op, der viser, hvordan folk bliver dirigeret ind i salen, indtil der ikke må være flere:

»Nye forholdsregler i Folketinget. Politikerne må vente i Vandrehallen på at komme ind og stemme, bliver sendt ind i hold.« (SE VIDEOEN I BUNDEN AF ARTIKLEN)

Det var tiirsdag aften regeringen meldte ud til den danske befolkning, at man nu havde lavet et forbud mod forsamlinger på over 10 personer.

Samme aften holdte Dronningen også en historisk tale til befolkningen.