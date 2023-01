Lyt til artiklen

På Odense Universitetshospital har man haft rygende travlt, men det var ikke selve nytårsdagen, der satte fut under fødderne hos de ansatte på OUH.

For man skulle tro, at nytårsaften ville være den travleste aften for landets sygehuse, men dagene før og efter festaftenen skaber lige så stor travlhed.

Flere af de krudtrelaterede skader sker nemlig både før og efter den 31. december.

Det skriver fyens.dk.

»I dagene efter nytår får vi altid flere patienter ind, som følge af en fyrværkeriskade. Og ofte er det fordi nogen har skullet hen og pille i et batteri med en lunte, der er gået ud eller som ikke ser ud til at være gået af. Lad det være,« siger afdelingslæge ved Traumesektoren på OUH, Joakim Jensen til fyens.dk.

Heldigvis var der ingen, der hverken mistede lemmer eller havde slemme øjenskader.

Normalt har Odense Universitetshospital omkring 50 patienter nytårsdag, men i år havde skadestuen hele 60 patienter.

Joakim Jensen fortæller til mediet, at de fleste skader kunne klares med simple behandlinger, men han kommer samtidigt med et råd, som de fleste danskere formentligt har hørt en gang eller to.

»Fælles for patienterne er, at de ikke har brugt sikkerhedsbriller. Få dem nu på. Det er ikke værd at miste synet for.«