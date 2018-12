71 år gammel solskinsrekord er tirsdag slået i Danmark. Det overrasker ikke klimatolog efter den varme sommer.

De fleste danskere har nok bemærket den varme sommer i 2018, og nu resulterer perioden også i en ny dansk rekord.

I de 99 år, hvor DMI har målt solskinnet i Danmark, har man aldrig målt så mange timer med solen på himlen.

Den nye rekord for flest solskinstimer på et år i Danmark blev tirsdag formiddag tangeret og lidt over middag blev den så slået.

Den gamle rekord fra 1947 lød på 1878 solskinstimer. 2018 har budt på 1881 timer indtil videre.

Det kommer ikke bag på klimatolog ved DMI John Cappelen.

- Den var ikke uventet. Den gamle rekord var allerede truet i sommer, hvor vi så den værste tørke hidtil i Danmark.

- Det var en helt usædvanlig periode i sommer. Sådan nogle kommer ikke særligt tit, siger han.

Selv om det kan virke oplagt at forestille sig det, så kan man ikke umiddelbart give klimaforandringerne æren for den nye rekord.

- Det veksler op og ned. Vi kan ikke sige om sådan en sommer snart kommer igen. Den næste sommer kan blive ustadig og kølig ligesom sommeren 2017.

- Det er meget svært at vurdere, og det bliver diskuteret meget, om der er noget klimasignal i den her meget varme sommer, for man forventer, at vejret bliver varmere og mere ekstremt, siger John Cappelen.

2018 er ikke slut endnu, og Cappelen forventer, at rekorden vil blive udbygget i løbet af december. Han gætter på, at målingen vil ende på 1920 solskinstimer, når vi når til 31. december.

