Det var op ad bakke, da Midtjysk Brand & Redning torsdag skulle redde en kvinde, der var væltet ved en skrænt.

Godt 40 meter oppe i terrænet ved Hald Sø, nær Viborg, lå kvinden, der havde slået sin fod.

Kvinden var ikke i stand til selv at gå ned ad skrænten, og derfor havde hun brug for hjælp til at komme ned fra bakken.

Men det viste sig ikke at være ligetil, fortæller indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning, Vagn Erik Jensen.

»Skrænten var ude ved en lille skovvej, hvor ambulancen ikke kunne nå hen. Derfor blev vi kaldt ud til ulykkesstedet for at hjælpe med at bære kvinden ned.«

»Vi bar kvinden op i en skålbåre og løftede hende ned ad skrænten,« siger han.

Syv redningsfolk skulle der til for at få kvinden ned til ambulancen, der ventede. Og efter den løftetur, skulle man tro, at strabadserne var ovre.

Men det var ikke tilfældet. For endnu en forhindring skulle drille ambulancefolket på stedet.

»Det har regnet en del de seneste dage, så der var helt smattet derude,« siger Vagn Erik Jensen.

Og netop det smattede vejr, viste sig at skabe en ny udfordring. For ambulancen sad simpelthen fast, da den skulle køre afsted fra ulykkesstedet.

Her kom Midtjysk Brand & Redning igen til undsætning.

»Heldigvis havde vi en brandbil derude, der kunne hjælpe med at trække ambulancen fri,« siger han.

Efter godt halvanden time var redningsaktionen afsluttet.