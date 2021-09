Hvis du har gået rundt og bemærket de farverige gavlmalerier i Aalborgs gader, så er du ikke den eneste.

Faktisk langt fra. Tager du turen over Atlanterhavet, vil du finde en flok amerikanere, der har set sig så varme på malerierne, at de tager turen til Danmark for at filme det.

Det skriver TV 2 Nord.

Den amerikanske tv-kanal National Geographic har nemlig valgt at sende et hold afsted til Aalborg. Det fortæller Lene Kirk, der ejer Kirk Galleri, og som i de sidste syv år har stået for at prydre hele 70 galve i Aalborg.

»Derfor ringer National Geographic til mig i foråret og spørger: Vi ser, I har det her helt fantastiske projekt i Aalborg. Må vi ikke komme at filme det og lade det være med i et dokumentarprogram, som vi har kørende på National Geographic?«

Tv-kanalen er i øjeblikket i gang med en dokumentarserie, der skal vise Europa fra oven.

Og da Lene Kirk og hendes kollegaer er i gang med at male endnu en væg, vakte det interesse fra den amerikanske tv-station.

Hovedpersonen kalder det selv 'fantastisk' og håber nu, at dokumentaren kan være med til at øge et udenlandsk fokus på den aalborgensiske street-art.