Ikke en, men to gange på én aften måtte Midt- og Vestsjællands Politi rykke ud til Holbæk Sygehus for at håndtere spirituspåvirkede mænd.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport onsdag.

I første omgang rykkede politiet afsted klokken 16.22, da et højlydt skænderi – der potentielt kunne udvikle sig til slagsmål – opstod. Hændelsen opstod mellem en indlagt og en pårørende.

Da politiet ankom, fik de kontakt til en kraftigt spirituspåvirket og udadreagerende 45-årig mand fra Holbæk, som skulle anholdes.

Helt så let var det dog ikke, og politiet måtte tage en peberspray i brug i forbindelse med anholdelsen, før der kunne skabes ro på hospitalet.

Han blev efterfølgende afruset i detentionen og fik tilladelse til at gå omkring klokken 02 natten til onsdag. Han er ikke blevet sigtet for noget.

Om aftenen var den så gal igen, og personalet på sygehuset måtte atter tilkalde politiet.

To spirituspåvirkede mænd havde indfundet sig på akutafdelingen og lagt sig til rette i et par senge. De krævede mad og nægtede at gå, hvorfor politiet igen måtte tilkaldes.

Der var tale om en 31-årig mand fra Albertslund og en 33-årig mand fra Hvalsø. Begge blev anholdt og måtte lægges til afrusning i detentionen.

De blev løsladt tidligt onsdag. Heller ikke de blev sigtet – også selvom de havde udvist forstyrrende adfærd på hospitalet, oplyser politiet.