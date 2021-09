Natten til tirsdag patruljerede Fyns Politi i Vollsmose efter meldinger om uro.

Det var beboere i området, der kontaktede politiet.

»Vi fik et opkald klokken 21.40, at der var en del mennesker forsamlet på Vollsmose Allé tæt ved nærpolitistationen, så vi kører derud, men der var ikke noget,« fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen.

Det skriver TV2 Fyn.

Fyns Politi blev i Vollsmose til kl. 03.00, hvorefter der blev holdt øje med området.

Vagtchefen forklarer, at politiet rykker ud for at skabe tryghed, når der er anledning til bekymring.

Måske netop derfor blev der ingen optøjer.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra vagthavende.