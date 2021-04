Er coronavirus menneskeskabt, kan vaccinerne gøre os syge, og hvordan kan de være sikre, når de er udviklet så hurtigt?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Urfan Ahmed må svare på enten via WhatsApp, på gaden i sin hjemby Ishøj eller i sin lægepraksis i Hvidovre.

Han har selv pakistanske rødder, og så bor han og arbejder i den del af Danmark, der har været hårdest ramt af coronavirussen. Derfor har han også gjort det til sin mærkesag at hjælpe med at aflive nogle af alle de myter, som de mange beboere med minoritetsbaggrund har hørt om coronavirussen.

»På det seneste har vacciner også fyldt meget. Her går det særligt på, hvordan udviklingen kunne gå så hurtigt, er de sikre nok, hvad indeholder de? Og efter den seneste tid med bivirkninger af AstraZeneca er det meget den bekymring, jeg møder,« fortæller Urfan Ahmad til B.T.

Kokkedal og Nivå er nogle af de områder, der har været hårdt ramt af smitte.

Han oplever, at mange efterhånden er ved at være godt trætte af virussen, de føler sig isolerede og langt væk fra deres hjemlande, som mange ikke har besøgt i mere end et år. Og så oplever han, at meget af deres information bliver leveret i brudstykker.

»Jeg oplever, folk følger med – men de får desværre kun små bidder, som de ikke kan få korrigeret nogle steder. Og det er det, vi forsøger i den frivillige corona-taskforce, som jeg er en del af,« fortæller han.

Taskforcen blev skabt af Dansk-Pakistansk Råd, da smittetallet var højt i det pakistanske miljø og blandt etniske minoriteter generelt. I hans arbejde oplever han, at mange får informationerne via rygtedannelse, og det er blandt andet dem, der ligger til grund for de mange fejlagtige antagelser om sygdommen.

»Grundlæggende handler det om tillid – at man skal have tillid til dem, man får informationen fra, og i Danmark har vi lært om kildekritik, men når man er i en udsat situation, som mange minoritetsgrupper er, er der måske nogle, man vil stole mere på end andre,« siger han.

Urfan Ahmed er læge i Avedøre og bor selv i Ishøj, så derfor bevæger han sig i de områder, hvor coronasmitten er størst.

Hvordan oplever du generelt, at tilliden til de danske myndigheder er blandt de minoritetsgrupper, du møder?

»Vi ved jo overordnet set, at Danmark er et af de lande, hvor både indvandrere og indfødte har rigtig høj tillid til systemet. Men vi ved også, at den er blevet presset af minkkrisen, og vaccinebesøg i Israel, og at man hele tiden fremhæver minoritetsgruppen som synderne i, at det er dem, der spreder det,« fortæller Urfan Ahmed.

Hvad mener du, myndighederne kunne have gjort for bedre at inddæmme smitten i Ishøj, Vollsmose og Gellerup, som har været særligt hårdt ramt?

»I starten var der meget tale om, at testfaciliteterne måske ikke var synlige nok i områder som Vollsmose, og vi ser, at kun en enkelt testbus kører rundt i Ishøj, hvor smitten er høj, så noget af det handler om de faciliteter, vi forsyner områderne med. Og så er der det med, hvordan man italesætter problemet. Intet skal fejes ind under gulvtæppet, men man bliver nødt til at gå respektfuldt til værks,« siger han.

Surfan Ahmad oplever, at mange skiftende informationer fra myndighederne har været med til at svække minoriteterne tillid til selvsamme.

Han mener grundlæggende ikke, det handler om sprogbarrierer, for corona er et problem i hele verden – og udfordringerne med minoriteter ser man også i USA blandt afroamerikanere og mexicanere.

Hans egen kamp mod misinformationen er begyndt, både fordi han er læge, men også fordi han har en grundlæggende tro på, at vaccinerne er vejen ud af pandemien. Og her bekymrer det ham, at politikerne ikke har tænkt mere over minoriteterne.

»Nøglen ligger i vaccination, og når jeg så ved, at tilslutningen til vaccinationsprogrammer inden for alle vacciner – både influenza, HPV, osv. – er lavest blandt minoritetsgrupper, så er jeg rigtig bekymret for, at vi ikke får vaccineret de grupper, der har allermest brug for det. Jeg er med på, at de ældre har været en vigtig gruppe at få vaccineret, men alder er ikke den eneste faktor. Og vi kan blive ved med at tale om, at Ishøj ligger i toppen af incidensbarometeret, vi kan blive ved at pege fingre og udskamme, men når vi ved, hvad løsningen er, men ikke tilbyder den, så synes jeg, det er forkasteligt. Politikerne bliver nødt til at tage det alvorligt,« lyder det fra Urfan Ahmed.