Blodtrykssænkende medicin med aktivstoffet valsartan bliver trukket tilbage, da der er urenheder i det.

Lægemiddelstyrelsen tilbagekalder blodtrykssænkende medicin med aktivstoffet valsartan. Der er fundet urenheder i medicinen, som er produceret i Kina. Urenhederne kan have været i medicinen i årevis.

Der er tale om medicin fra blandt andre den store kopimedicinproducent Orifarm.

- Der er fundet potentielt sundhedsskadelige urenheder i flere varianter af medicin med det aktive stof valsartan. Medicinen bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt, skriver Lægemiddelstyrelsen.

- Patienter, der er i behandling med de berørte lægemidler, skal derfor kontakte deres læge snarest muligt for at blive skiftet over på anden medicin.

Al salg af de berørte lægemidler er i øvrigt ved at blive stoppet fra de danske apoteker, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Patienter, der er i behandling med medicinen, skal hurtigst muligt skifte til anden medicin. At bruge medicinen kortvarigt bør dog ifølge Lægemiddelstyrelsen ikke være farligt

- Konkret er der i de berørte lægemidler fundet urenheder, som potentielt kan være kræftfremkaldende ved længere tids brug.

- På nuværende tidspunkt ser det ud til, at de urenheder, der er fundet, kan have været i lægemidlerne i de sidste fem år, skriver Lægemiddelstyrelsen.

En liste over lægemidlerne, som altså nu er trukket tilbage, viser, at de er solgt af selskaberne 2care4, Orifarm og Stada.

- Lægemiddelstyrelsen er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over situationen sammen med vores europæiske kolleger og vil løbende opdatere vores information om sagen, skiver Lægemiddelstyrelsen.

/ritzau/