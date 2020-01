Et klodset øjeblik endte som en kold fornøjelse for en af København Zoo's to pandaer.

Mao Sun, som hunpandaen hedder, havde besluttet sig for at bruge et grantræ til at klø sig lidt på maven.

Uheldigvis valgte pandaen et af de træer, der var plantet lige foran et lille vandhul.

Hun strakte sig så lang, hun var, op ad træet, men fik overbalance og 'plask' så endte hun på ryggen i vandet.

Helt dækket af det kolde vand skyndte hun sig på benene igen og kravlede væk fra vandhullet.

Hun er formentlig løbet ind for at få varmen, for selvom pandaer ofte nyder en tur i vandet, så foretrækker de lidt varmere temperaturer.

Hele seancen fangede et overvågningskamera i København Zoo - heldigvis.

