En revne i gavlen betyder i øjeblikket, at en CBS-bygning på Frederiksberg er lukket og spærret af.

Man frygter nemlig, at dele af bygningen vil styrte sammen.

»Vi har lukket bygningen og de udendørs arealer. Det skyldes, at dele af gavlene kan risikere at falde ned,« lyder det fra campusdirektør René Steffensen i et skriftligt svar til B.T.

Bygningen det drejer sig om ligger på Howitzvej 60, hvor omkring 70 medarbejdere fra Institut for Digitalisering (DIGI) holder til.

»Bygningen som sådan er stabil og brugbar, så snart vi får repareret disse skader. Det gør vi ved at afstive gavlene indefra og derefter genopbygge gavlene,« skriver René Steffensen.

Til at starte med var planen ellers, at bygningen skulle være genåbnet i slutningen af oktober.

Men den plan kommer ikke til at holde.

I stedet ser det først ud til, at bygningen åbner i midten af april næste år.

»Skaden har vist sig at være mere omfattende at løse. Vi har kontor- og undervisningsfaciliteter i bygningen og planlægger at afvikle disse aktiviteter i andre lokaler frem til april. Vi håber på at kunne åbne bygningen tidligere for brug,« lyder det fra René Steffensen.

Bygningen på Howitzvej 60 blev oprindeligt opført i 1964, hvor den senest er ombygget i 2005.

I 2007 modtog den anerkendelse fra komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune.

Her blev det fremhævet, hvordan det er lykkedes at få en bygning, der før var identitetsløs, til at indgå i et naturligt samspil med det øvrige campus og den eksisterende bebyggelse.