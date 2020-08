Forestil dig, at du i morgen møder ind på din arbejdsplads og til din store overraskelse kan konstatere, at alle borde er fjernet, og at du i stedet må sidde med computeren på dit skød.

Måske det lyder som scenen fra et tv-program med skjult kamera eller en Rokokoposten-artikel, men ikke desto mindre er det tilfældet for en række studerende i København.

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet forsøger nemlig at imødekomme afstandsrestriktionerne med en løsning, der af Ergoterapeutforeningen bliver kaldt for både 'mærkværdig, dårlig og uovervejet'.

Fakultetet har nemlig til sine studerende skrevet, at man forud for det kommende semester har fjernet bordene i forelæsningslokalerne, så der er plads til flere studerende med udgangspunkt i kravene om én meters afstand.

Det betyder altså med andre ord, at de studerende i flere timer skal sidde med computeren på deres skød, mens de skiftevis skal skrive noter og følge med i undervisningen.

En situation, der kritiseres af formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager.

»Man kan aldrig forsvare, at man skal sidde på den måde på en uddannelsesinstitution. Det kan give smerter og skader på både nakke, ryg, arme og ben. For de fleste vil computeren sidde for lavt i forhold til armene, og man vil sidde og spænde i sin nakke meget mere, end hvis man havde et bord,« siger hun og fortsætter:

»Derfor mener jeg, at det er en dårlig, mærkværdig og uovervejet løsning, man har valgt på Det Humanistiske Fakultet.«

Har du selv været udsat for lignende tiltag, der i dine øjne har været uovervejede, så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Københavns Universitets uafhængige avis, Uniavisen, bragte tirsdag en artikel om fakultets nye tiltag, og på avisens Facebook-side er der sidenhen kommet flere reaktioner fra studerende, der tager afstand fra den nye undervisningssituation.

'Fuldstændig galimatias,' kalder én det, mens en anden skriver, at 'det minder om noget, han kunne læse på Rokokoposten'.

Men det får ikke universitetet til at ændre deres løsning.

»Vi skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, og vi frigiver plads til at holde afstand i lokalerne ved at fjerne bordene. Det er ikke optimalt, men er sket ud fra ønsket fra studerende og undervisere om fysisk undervisning fremfor online,« siger Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet, til B.T.

Hvad tænker du om universitets løsning?

Men vi – og Uniavisen – har talt med Ergoterapeutforeningen, der tager skarp afstand fra den situation, som I vil sætte jeres studerende i.

»Det ergonomiske aspekt er meget vigtigt for os. Vi vil følge det tæt og se, hvordan det går, og justere løbende,« siger Jens Erik Mogensen.

Flere af dine studerende kritiserer tiltaget på Facebook. Gør det ikke indtryk?

»Jeg er overrasket over, at bordet for nogle pludselig er vigtigere end det at komme og få fysisk undervisning for dem, der kommenterer på Facebook.«

De studerende føler sig også provokeret over, at I angiveligt har foreslået dem 'at købe en plade i Føtex', som man kan sætte computeren på. Er det korrekt?

»Det var bare en løs strøtanke med pladen i Føtex, og det har jeg ikke flere kommentarer til,« siger han.