Flere danske universiteter råder studerende til at blive hjemme fra udvekslingsophold i Kina.

Udvekslingsopholdet i Kina er for flere danske studerende sat på pause indtil videre.

Det skyldes, at en del kinesiske universiteter har udskudt forårets semesterstart på ubestemt tid som følge af den nye coronavirus, der stammer fra Kina.

Derfor råder flere danske universiteter deres studerende til foreløbigt at vente med at rejse afsted.

På Københavns Universitet (KU) er der kun to studerende, som står til at rejse til forskellige regioner i Kina. Det oplyser Jasper Steen Winkel, som er vicedirektør for kommunikation på KU.

- Universiteterne derude har udskudt deres semesterstart, så vi har bedt vores studerende om at blive i Danmark indtil videre.

- Vi har også omkring 50 forskerstuderende med forbindelse til Kina, og dem holder vi kontakt med, mens vi råder dem til at følge Udenrigsministeriets rejseregler, siger han.

31 studerende fra Aarhus Universitet rådes ifølge TV2 Østjylland til at aflyse deres kommende semester i Kina.

Det samme gør fire studerende fra Aalborg Universitet.

